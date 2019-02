Spycher, Hediger u.a.

Vielleicht kennen Sie das? Irgendetwas bleibt hängen im Kopf, oder taucht unvermittelt auf – ein Bild, ein Satz oder nur ein Wort, oder eine ganze Szene, oder aber eine kleine Gefühlsregung. Man weiss noch nicht so recht, was man davon halten will. Man rätselt. Es ist wie ein Geschenk, das man öffnen muss, aber man weiss nicht, was drin ist.

Es lockt wie ein Praliné, auf das man beissen muss, unbedingt, um zu erfahren, ob die Füllung bekömmlich ist, oder eben nicht. Der norwegische Skistar Aksel Svindal sagte also, dass sein Körper «gebrochen und nicht mehr zu reparieren ist, er brüllt mich an zu stoppen».

Grädels Hirnmaschine stockt. Der Satz bleibt hängen. Der Körper repariert sich doch oft selbst, wenn die Bedingungen stimmen, dachte sich Grädel, und «brüllen» ist schon ein sehr starkes Wort, hat Grädels Körper ihn je angebrüllt? Das muss ziemlich unheimlich klingen, vielleicht dann doch lieber stoppen wie befohlen, dass der Körper sich reparieren kann.

Eine Szene, die hängen blieb, war, als YBs Sportchef Christoph Spycher an der Pressekonferenz vor der Meister-Schaulauf-Rückrunde beiläufig sagte – auf eine Frage eines Journalisten! –, dass er Manager bei YB bleibe und nicht zur Nationalmannschaft wechsle.

Hätte Spycher das gesagt, wenn er nicht gefragt worden wäre? Haben die Verantwortlichen abgemacht: Wenn jemand fragt, okay, dann sagen wir es. Wenn niemand fragt, sagen wir nichts. Oder hat Spycher einfach frei von der Leber weg geplaudert.

Wäre cool, nicht alles strategisch zu planen. Der Selbstverständlichkeit des Moments sich hingeben, was sich aus dem Selbst zeigt in einem Augenblick, einfach tun, sagen, fertig. Wie entspannend muss das sein. Grädel muss das mehr in sein Leben reinflechten. If there is wind, fly, if there is no wind, don’t fly.

Und noch etwas hat Grädel zum Nachdenken gebracht. Thuns Captain Dennis Hediger sagte, dass er nach seinem Kreuzund Seitenbandriss mental, körperlich und fussballerisch «stärker denn je» zurückkommen werde. Grädel weiss, Helden machen das so. Roger F., Hediger, Frei Alex.

Grädel ist ein wenig neidisch. Grädel gelingt es nicht, aus allen Rückschlägen stärker und als Held hervorzukommen. Grädel denkt sich jetzt, dass er in seinem letzten irdischen Stündchen vielleicht die Höchstform erreichen wird, indem er alle Spielzüge des Lebens versteht und dann still Adieu sagt. Und Grädel wird stärker aus dieser Kolumne wieder hervorkommen, als man sich das vorstellen kann. Es fühlt sich eigentlich recht gut an, solche Sätze zu sagen. Danke, Herr Hediger – und schnelle Genesung! (Der Bund)