Soll der Bund die Clubs retten? So reagieren Politiker

Darum soll der Bund rettend eingreifen, wenn es nach SFL-CEO Claudius Schäfer geht. Zusammen mit dem Schweizer Eishockey diskutieren sie mit dem Bundesrat über mögliche Subventionen für den Schweizer Sport. Und bei manchen Nationalräten findet diese Idee Anklang ...

«Ein Eingriff ist sehr heikel» Martina Bircher, SVP Aargau. (Bild: Keystone)

«Ich habe zwar Verständnis für diese Forderung, trotzdem muss der Bund aufpassen, hier keine Begehrlichkeiten zu wecken. Denn es betrifft ja nicht nur den Sport. Viele Kleinbetriebe sind davon betroffen. Alternativ könnte die Liga beispielsweise über die Swisslos Fonds finanziert werden. Trotzdem: Der Eingriff wäre sehr heikel. Schliesslich gibt es auch Betriebe, welche beispielsweise eine Pandemie-Versicherung abgeschlossen und dafür Jahr für Jahr Prämien bezahlt haben. Diese dürfen nicht das Nachsehen haben.»

«Es sollen Härtefälle ins Auge gefasst werden» Christian Wasserfallen, FDP Bern. (Bild: Keystone)

«Unabhängig von der Branche bin ich der Auffassung, dass der Bund sich der Diskussion über Entschädigungen und andere Massnahmen aufgrund der besonderen Lage stellen muss. Dabei sollten vor allem Härtefälle ins Auge gefasst werden. Im Sport aber auch im Tourismus, in der Industrie usw. gibt es momentan echt schwierige Situationen.»

«Es liegt nun am Bund» Irène Kälin, Grüne Aargau. (Bild: Keystone)

«Ich begrüsse die Forderung der Swiss Football League vollumfänglich. Mit dem Coronavirus haben wir in der Schweiz eine ausserordentliche Situation, in welche die Menschen unverschuldet geraten sind. Der Bund hat mit dem Versammlungsverbot eine drastische Massnahme verhängt, die nicht nur den Sport betrifft. Die Folgen werden unsere Arbeitnehmer im Land tragen. Es liegt nun am Bund, eine Lösung zu finden.»

«Es braucht unbürokratische Lösungen» Mauro Tuena, SVP Zürich. (Bild: Keystone)

«Die Einschränkungen, welche die Massnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus auslösen, sind breit und hart – ja existenziell. Es betrifft Fussballspiele, Hockeyspiele, aber auch Ausstellungen, Messen und Konzerte. Sie alle tragen die unmittelbare Konsequenz des Versammlungsverbots.