Seferovic und Bachmann vom Verband geehrt

Nach dem ersten Training im Hinblick auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Dänemark (Samstag, 18 Uhr in Kopenhagen) und gegen Irland (Dienstag, 20.45 Uhr in Genf), ging es für die Nationalmannschaft an die Swiss Fooball Awards. Der Schweizerische Fussballverband kürte am Montagabend in Lausanne die Besten des Jahres (alle Gewinner unten).