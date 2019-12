Schär trifft, aber verliert gegen Ancelottis Everton

Geistesgegenwärtig reagierte er. Nach einem Freistoss köpfelt Andy Carroll zur Mitte, dort steht Fabian Schär, der ohne zu zögern den Ball direkt nimmt und im Toreck unterbringt. Das war in der 56. Minute und vor allem der Ausgleich für Newcastle. Zuvor lagen die Magpies am 20. Spieltag der Premier League gegen Everton 0:1 im Rückstand, Cominic Calvert-Lewin hatte die Gäste in Führung gebracht. Und der 22-Jährige mutierte acht Minuten nach Schärs Treffer zum Matchwinner, als er den 2:1-Siegtreffer für das von Carlo Ancelotti gecoachte Everton erzielt. Nach schwieriger Phase war es das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage für das Team aus Liverpool.