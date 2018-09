Posterboys

Nun ist es also so weit. Champions League. Paul Pogba steigt aus dem Playstation-Game auf den Kunstrasen des Stade de Suisse, äh, des Stadions Wankdorf. Seine virtuell eher kantigen Bewegungen verwandeln sich in organische, verfeinerte, elegantere. Was für ein Moment für einen YB-Spieler, oder? (Popstar Hoarau ausgenommen).

Christian Fassnacht hatte Ronaldo als Bub als Idol, auch er steigt bald aus dem Poster ins richtige Leben. Face to face.

Die Frage ist: Was macht das mit einem Menschen? Stellen Sie sich vor, Ihr Idol Barack Obama, Miley Cyrus, Dalai Lama, Catherine Deneuve, Jim Jarmusch, Justin Bieber oder Adolf Ogi setzt sich zu Ihnen an den Tisch und sagt: «Hey», (Brigitte, Hans, Samantha oder Heinz), «how are you doing?» Gut, Dölf ginge noch, excusé, er würde ja auch nicht Englisch sprechen, aber die anderen? Könnten Sie sprechen? Würden Sie lässig der Kellnerin oder dem Kellner zurufen, er solle noch zwei Glas Roten vom Feinen bringen, «geht auf meine Rechnung». Könnten Sie Freude empfinden, oder schlüge Ihr Herzschlag dermassen wallend durch den Körper, sodass Ihr Gegenüber fragen müsste, ob Sie an einer schlimmen Krankheit leiden?

Für Grädel gab es einmal einen solchen Moment. Stand doch der grosse «Fritz» Friedrich Dürrenmatt einst im Regen in dunkler Nacht unter einem Hoteldach in Locarno und zog genüsslich an seiner Zigarre. Ganz alleine. Filmfestspiele. Grädels Herz schlug wie wild. Eine Art Frage drängte: «Herr Dürrenmatt, an dieser Prüfung an der Uni hat mir der Professor gesagt, ich hätte keine Ahnung von Dürrenmatt, weil ich die These aufgestellt habe, dass Sie, ja Sie, die Bergpredigt in ein Höhlengleichnis umgeschrieben hätten und wohl nicht so ungläubig seien wie überall behauptet. Ihr Vater war ja Pfarrer im Emmental, und die ganze Emanzipation als Sohn usw..., verstehen Sie?» Sie seien ein Nihilist, das sei klar, hat mich der Professor damals angeschrien.

Dürrenmatt stand da also, plötzlich aus seinen Büchern herausgesprungen, aber Grädel schien, dass der Dichter nicht gestört werden wollte, dass er mitten in dieser Nacht einen dieser vielleicht seltenen ruhigen Momente für sich genoss. Regen prasselte auf den Asphalt. Endlich ungestört.

Aber das ist lange her, und nicht alle sind wie Grädel, zum Glück nicht, natürlich. Und im Fussball und in diesem Zeitgeist ist das sowieso ganz anders, oder? Ehrfurcht war früher, oder?