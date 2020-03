Polizei verbietet Basler Heimspiel gegen Frankfurt

"Besondere Situationen erfordern eine besondere Dosis an Verständnis." Unser CEO Roland Heri nimmt Stellung zum Entscheid der Behörden, dass das UEL-Achtelfinal-Rückspiel am 19. März nicht in Basel stattfinden kann. #FCBasel1893#zämmestark#rotblaulivepic.twitter.com/3BCTwUFn81 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 9, 2020

Selbst bei einem Geisterspiel ist erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass mehrere hundert Gäste-Fans nach Basel pilgern und sich vor dem Stadion versammeln würden. Das bundesrätliche Veranstaltungsverbot würde unterlaufen, was nicht zu verantworten sei.

Spiel im Ausland?

«So weh es dem Fussballerherz tut, wir stehen hinter der Entscheidung der Behörden und akzeptieren diese», sagte FCB-CEO Roland Heri. Wann und wo das Rückspiel durchgeführt werden kann, klärt Basel nun mit Frankfurt, den Behörden beider Länder sowie der Uefa ab. Das Regelwerk der Europa League bei Spielverschiebungen unter Punkt 25.03 besagt: «Grundsätzlich wird ein neu angesetztes Spiel am selben Spielort ausgetragen. Falls die Umstände einen Spielortwechsel erfordern, muss die Uefa-Administration einen neuen Spielort genehmigen.»

Was passiert, wenn es in nützlicher Frist (Auswirkung auf die weitere Durchführung des Wettbewerbs) nirgendwo eine Bewilligung gibt? Muss der FCB ins Ausland ausweichen? Heri: «Wir befinden uns in einer besonderen Situation und besondere Situationen erfordern besondere Massnahmen. Und eine besondere Dosis an Verständnis.»

Am Mittwoch reist der FCB erst einmal zum Hinspiel nach Frankfurt. Stand Montag ist die Austragung dieser Partie nicht gefährdet.

