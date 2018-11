Maradona und das Interview

Es ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Zugegeben: Sie wird etwas umständlich formuliert. Aber eigentlich will der Reporter bloss die Meinung von Diego Armando Maradona über die mexikanische Fussball-Liga hören. Schliesslich ist der argentinische Fussball-Gott seit gut zwei Monaten Cheftrainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa.

Doch dann sagt Maradona das hier (im Video ab Sekunde 13):

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv