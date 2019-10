Manchester City siegt und verkürzt Rückstand

Damit verkürzte City den Rückstand auf das Team von Jürgen Klopp auf fünf Punkte. Aber mit einem Erfolg am Sonntag im Derby gegen Manchester United könnten die Reds ihren Vorsprung wieder auf acht Zähler ausbauen.

Alli bewahrt Spurs vor Niederlage



Letzte Saison im Champions-League-Final, jetzt in der Krise: Tottenham Hotspur verpasste im Heimspiel gegen Watford den Befreiungschlag. Die Mannschaft des in die Kritik geratenen Trainers Mauricio Pochettino kam gegen den Tabellenletzten nur zu einem 1:1.

Bereits in der sechsten Minute traf Abdoulaye Doucouré für die Gäste. In der 86. Minute folgte ein VAR-Chaos. Dele Alli beförderte den Ball mit der Schulter ins Tor. Nach einer Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter zeigte der Schiedsrichter Chris Kavanagh auf den Mittelpunkt – Tor für die Spurs. Doch der Bildschirm im Stadion zeigte an: «No Goal». Ob die Bildschirm-Anzeige falsch war, oder der Schiedsrichter die Entscheidung des Video-Schiedsrichters nicht akzeptierte, war unklar.

Dele Alli’s late equaliser flashed up as ‘No Goal’ on the big screen after a VAR check.But the goal was awarded by the referee and the game finished 1-1. pic.twitter.com/21nZRpnAoG — ESPN FC (@ESPNFC) October 19, 2019

Trotz dieser Verwirrung zählte der Treffer, Watford ist in der Liga nach neun Spielen noch immer sieglos. Auch der Trainerwechsel von Javi Gracia zu Quique Sanchez Flores brachte keine Verbesserung der Resultate. Tottenham ist nun Tabellensiebter, hat zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool und zudem noch ein Spiel weniger gespielt.

Leicester setzt sich in den Champions-League-Rängen fest



Eine positive Überraschung der Saison ist Leicester City. Seit Brendan Rodgers Claude Puel als Trainer abgelöst hat, begeistern die Foxes mit offensivem Fussball und grosser Punkteausbeute. In 20 Spielen unter dem Nordiren hat Leicester 37 Punkte geholt. Gegen Burnley geriet der Meister von 2016 in der 26. Minute 0:1 in Rückstand, Jamie Vardy (45.) und Youri Tielemans (74.) sorgten für die Wende. Nach dem 2:1 steht Leicester auf Rang 2, punktgleich mit Chelsea.