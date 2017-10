Luzerner Fragezeichen

Markus Babbel führt eine Rangliste an, unangefochten sogar: Seit Mitte Oktober 2014 trainiert der 45-jährige Deutsche den FC Luzern, länger als er ist in der Liga keiner seiner Kollegen im Amt. Auf Platz 2 folgt der Lausanner Fabio Celestini vor YB-Coach Adi Hütter.

Drei Jahre sind zwar keine Ewigkeit und doch lange. Beeindruckend lange gar für diesen Club aus der Innerschweiz, der in ein traditionell nervöses Umfeld eingebettet ist und in der Vergangenheit fleissig seine leitenden Angestellten ausgewechselt hat. Im neuen Jahrtausend beschäftigten die Luzerner bis zur Verpflichtung Babbels elf Trainer, vier Mal sprang einer interimistisch ein. Wer sich auf die Suche macht nach einem FCL-Coach, der sich länger im Amt hielt als der aktuelle, muss blättern – oder scrollen. Irgendwann stösst er auf den Namen Friedel Rausch. Der Deutsche kam 1985 aus Saloniki, blieb sieben Jahre und führte den Verein zum bislang einzigen Meistertitel der Geschichte.

Beunruhigung ist spürbar

Nun kann diese Statistik zum Eindruck verleiten, dass in Luzern derzeit alles bestens und harmonisch ist. Allerdings gibt es eben noch andere Zahlen, und die lesen sich weniger erfreulich aus Sicht des Vereins. Seit dem 9. August und dem 2:0 in St. Gallen haben die Luzerner sieben Mal nicht mehr gesiegt, vier Unentschieden sind der ganze Ertrag der vergangenen zweieinhalb Monate. Das bedeutet auch: abgerutscht auf Platz 9, lediglich drei Punkte beträgt das Polster gegenüber Lugano. Langsam macht sich Beunruhigung bemerkbar: Wie konnte es so weit kommen?

Von Nervosität nicht erfasst ist der Mann, der seine Spieler am besten kennt: Markus Babbel. Er sagt: «Es gab bis jetzt keinen Tag, an dem es mir nicht Spass gemacht hätte, ins Training zu fahren und mit dieser Mannschaft zu arbeiten.» Wobei der Münchner schon im Sommer davor warnte, «dass es holperig werden könnte». Darum ist er jetzt nicht überrascht, dass er mit seiner Prognose richtig lag: «Wir haben einen Umbruch zu bewältigen, und das funktioniert nicht einfach über Nacht.» Das 24-Millionen-Budget

Babbel hätte das Kader gerne mit zwei, drei weiteren Spielern erweitert, um so gewichtige Abgänge wie die von Neumayr, Haas oder Schneuwly besser aufzufangen und personellen Spielraum zu haben. Die Vereinsleitung aber hat von den Investoren die Vorgabe erhalten, die Kosten in den Griff zu bekommen, und sich folglich auf dem Markt zurückgehalten. Auf 24 Millionen Franken ist das Budget gewachsen, die Rechnung schliesst jährlich mit einem Minus von 2 Millionen. Was wiederum den Geldgebern sauer aufstösst. Ihre Bereitschaft, ständig ein hohes Defizit zu decken, hält sich mittlerweile in engen Grenzen. Um das zu belegen, reicht die Erinnerung an drohende Worte des einflussreichen Verwaltungsrats Bernhard Alpstaeg. Er wolle «den Stecker ziehen», falls das Budget nicht eingehalten werde. Der Trainer hat, auch dank seiner langen und erfolgreichen Spielerkarriere, eine Gelassenheit entwickelt, die ihm in der aktuellen Situation hilft. «Wir haben das Werkzeug», sagt er, «technisch und taktisch haben meine Jungs viel drauf.» Nur eines vermisst er manchmal: das Selbstbewusstsein. «Dabei können wir gut sein, wenn wir alles abrufen, richtig gut und richtig unangenehm.»

Der Verein hat die Vision, sich bis zu seinem 120. Geburtstag im Jahr 2021 so aufgestellt zu haben, dass er bereit ist, Titel zu gewinnen. So steht das alles im FCL-Pass, den die Verantwortlichen entworfen haben und als geeignetes Mittel sehen, um mehr Identität zu stiften. Auch dieser Satz taucht auf: «Gemeinsam schaffen wir Grosses!»

Das tönt nach Stoff für Träume in einer Region, die gern als fussballverrückt dargestellt wird. Allerdings lässt sich grenzenlose Leidenschaft aus der Entwicklung der Zuschauerzahlen nicht herauslesen. 2015/16 belief sich der Schnitt auf 11 292, sank in der Saison danach auf 10 955, und jetzt liegt er nach Partien seit Sommer bei noch 9485.

Grosse Achtung vor YB

Es gibt einige Unklarheiten rund um den FC Luzern. Dazu gehört auch die Personalie Markus Babbel. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus, Gespräche über die Zukunft sollen laufen. Für Babbel ist das grundsätzlich kein Problem, er wünscht nur Transparenz. Sein Hauptinteresse widmet er vorderhand aber nicht seiner vertraglichen Situation, sondern der Lage seiner Mannschaft, also der Frage, was zu tun ist, um wieder einmal zu gewinnen.

YB kommt am Sonntag in die Swissporarena, ein Gegner, der Babbel bislang beeindruckt hat mit seinem Fussball. Aber der Luzern-Coach geht mit breiter Brust voran – mit der Überzeugung, dass sein Team fähig ist, jedem Gegner Schwierigkeiten zu bereiten. (DerBund.ch/Newsnet)