Lewandowski mit neuem Bundesliga-Rekord

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist der erste Spieler in 57 Jahren Fussball-Bundesliga, der an den ersten neun Spieltagen einer Saison jeweils getroffen hat. Der polnische Nationalspieler erzielte am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin sein insgesamt schon 13. Saisontor für den deutschen Meister. Der Mittelstürmer war in der 53. Spielminute zum 2:0 erfolgreich.