Leipzig überfordert Mönchengladbach

In der Europa League steht RB Leipzig vor dem Ausscheiden. In der Bundesliga dagegen rückte das Team von Trainer Ralf Rangnick mit dem 2:0-Heimsieg in der 13. Runde gegen Borussia Mönchengladbach auf Platz 3 vor. Dass die Leipziger im Europacup drei von fünf Spielen verloren, zuletzt aber in der Bundesliga drei von vier gewannen, liegt vielleicht auch an der Personalpolitik von Rangnick. Dieser setzt in der Meisterschaft offenbar auf die besseren Kräfte. Gegen Gladbach etwa tauschte er im Vergleich zum Spiel vom Donnerstag in der Europa League gegen Salzburg acht Spieler aus.

Für die Entscheidung war dann jedoch einer besorgt, der auch in Salzburg dabei gewesen war: Timo Werner schoss die beiden Tore zum 2:0-Erfolg noch vor der Pause. Der Stürmer hat in der Bundesliga nun acht Treffer erzielt – verteilt auf vier Spiele. Entweder traf Werner nicht, oder er traf doppelt.

Für Borussia Mönchengladbach ging in Leipzig die Serie von drei Siegen in Folge zu Ende. Die Gladbacher, mit den vier Schweizern Yann Sommer, Michael Lang, Nico Elvedi und Denis Zakaria in der Startformation, waren vor der Pause in der Abwehr überfordert. Das Team von Trainer Dieter Hecking spürte offensichtlich die Absenz des deutschen Nationalspielers und Abwehrchefs Matthias Ginter, der nach einem Bruch des Kiefers und der Augenhöhle bis zur Winterpause ausfällt. (sda)