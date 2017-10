Kaum je die Ruhe, nie die Kontrolle verloren

Manchmal, da täuscht der Anlauf über den Sprung hinweg. Ende Juli war es, als Miralem Sulejmani einen Freistoss mit fast unverschämter Präzision unter die Latte zirkelte und so den 2:0-Auftaktsieg von YB gegen Basel beschloss. Man konnte sich damals gut vorstellen, dass dem Serben in den nächsten Wochen noch mehr zauberhafte Tore gelingen könnten, doch es waren bei den Young Boys erst mal andere, die das übernahmen. Sulejmani ist seither ohne Treffer geblieben, über 1000 Fussballminuten und auf den Tag genau drei Monate lang. Bis gestern Nachmittag in Luzern. Sein überlegter Abschluss zum 1:0 nach feinem Zuspiel Aebischers war in der 42. Minute bereits das entscheidende Tor.

Zwischen den beiden Treffern liegt eine lange Reise, eine, auf der sich die Young Boys vom frechen Bezwinger des gewohnheitsmässigen Spitzenteams FC Basel selber in ein solches verwandelt haben. Mit dem Auftritt gestern in Luzern haben sie das eindrücklich unter Beweis gestellt. Wie YB – nach dem 1:2 in Lausanne und dem Sieg von Basel am Samstag gegen Thun leicht unter Druck – gegen den Tabellenvorletzten agierte, war sehr abgeklärt. Die Berner verloren kaum je die Ruhe und nie die Kontrolle, nicht nach dem zerfahrenen Beginn auf dem eher tiefen Rasen der Swisspor-Arena, nicht ob der (beidseits) groben Gangart, welche die Partie prägte.

Sanogo, der Ungestüme

Der FCL verbuchte in dieser Startphase einige Halbchancen und eine ganz grosse durch Juric (8.), zeigte aber zu wenig Entschlossenheit. «Das Spiel entwickelt sich nur anders, wenn wir da ein Tor erhalten», sagte YB-Trainer Adi Hütter. Denn spätestens in der zweiten Halbzeit und nach Sulejmanis Führungstor liess YB kaum mehr etwas zu. «Das hat mir am besten gefallen, diese konzentrierte defensive Leistung», führte Hütter weiter aus. Tatsächlich zogen die Young Boys nicht zurück. Doch zu den harten Tacklings gesellten sich mehr und mehr auch Nickligkeiten, und dass beim Schlusspfiff noch 22 Fussballer auf dem Platz standen, war nicht ganz selbstverständlich.

Schiedsrichter Erlachner drohte zwar nie, die Kontrolle übers Spiel zu verlieren, seinen Entscheidungen ging aber eine klare Linie ab. Dass Fassnacht seinem Gegenspieler Schwegler absichtlich auf den Fuss trat, konnte er kaum sehen. Doch als später Sanogo bereits verwarnt wiederum Schwegler mit beiden Händen ins Gesicht langte, hätte sich der Ivorer über seine zweite Gelb-Rote Karte binnen vier Tagen nicht beschweren können. Bereits am Donnerstag beim 2:2 in der Europa League gegen Kiew war Sanogo vom Platz gestellt worden – dort eher zu Unrecht.

Dass Erlachner dann YB kurz vor Schluss einen glasklaren Penalty verweigerte, als Schwegler den vorbeigestürmten Assalé foulte, relativierte das Ganze ein bisschen. Gleich sechs Verwarnungen sprach Erlachner gestern aus – zwei davon mit Folgen: Sowohl für Nuhu als auch für von Bergen war es die vierte Gelbe Karte. YB muss somit nächsten Sonntag gegen Sion ohne sein bewährtes Duo in der Innenverteidigung auskommen. Auch Sanogo trennt nur noch eine Verwarnung vor seiner nächsten Sperre. Übernächste Woche geht es nach Basel zum Spitzenkampf.

Hütter, der Beobachter

Auf den verdienten, nach der Führung kaum je gefährdeten Sieg waren die Sperren nur ein kleiner Wermutstropfen. «Es war resultatmässig vielleicht kein souveräner, aber es war einfach ein intelligenter Sieg», sagte Hütter. Seine Mannschaft liegt weiter fünf Punkte vor dem FC Basel, sie hat erst viermal nicht gewonnen in dieser Meisterschaft.

Es läuft bei YB, und es ist schwer zu sagen, was die Berner gerade aus dem Tritt bringen könnte. Der Trainer versteht sich in solchen Situationen auch als Beobachter. Und was er so sieht, gefällt ihm, nicht nur gestern. «Bremsen muss ich nicht», sagt Hütter, «und sollte ich das Gefühl haben, wir liessen auch nur ein Prozent nach, dann würde ich sofort eingreifen.» Hütter hat indes nicht nur die eigenen Spieler, sondern auch den nächsten Gegner beobachtet: Vor dem Cupduell am Mittwoch war er vorgestern bei Münsingen gegen Solothurn (1:1). Der Fokus bleibt scharf. (Der Bund)