Hammer-Los – Schweiz trifft auf Deutschland

Der Ex-Weltmeister startet am 26. März in Madrid mit einem EM-Testspiel gegen Deutschland ins Länderspieljahr. Der letzte Vergleich endete vor zwei Jahren im Vorlauf zur WM in Russland 2018 1:1. Mit dem gleichen Resultat endete auch das letzte Aufeinandertreffen der Schweiz mit den Spaniern. Das Tor im EM-Test am 3. Juni 2018 in Villareal erzielte Ricardo Rodriguez für die Schweiz. Der einzige Schweizer Sieg datiert vom 16. Juni 2010 an der WM in Südafrika unter Ottmar Hitzfeld. Den goldenen Treffer schoss Gelson Fernandes.

Das bittere Aus gegen die Ukraine

Die seit 2016 von Schewtschenko, dem ehemaligen Milan-Star und Rekordtorschützen (48 Tore) der Nationalmannschaft, trainierte Ukraine hat weniger bekannte Namen im Team als Deutschland und Spanien, liess aber bei der letzten EM-Qualifikation unter anderen Europameister Portugal hinter sich. Das letzte Duell mit der Ukraine trug die Schweiz im November 2010 in Genf aus.

In einem Testspiel trennte man sich 2:2. Der Schweizer Doppeltorschütze hiess damals Alex Frei. 2:2 heisst es auch in der Gesamtbilanz gegen die Ukrainer: Beide Länderspiele bisher gegen die Ukraine endeten mit einer Punkteteilung. Das bittere Penalty-Aus im Achtelfinal der WM 2006 in Köln, das so vielen Fussballfans noch in Erinnerung ist, wird ebenfalls mit einem Remis gewertet.

Nations League als zweite Chance

Wie schon bei der ersten Auflage nehmen alle 55 europäischen Nationalverbände an der Nations League teil. Sie können sich über den Umweg der Nations League für die WM 2022 qualifizieren. Der normale Weg führt aber weiterhin über die WM-Qualifikation: Wie bisher gibt es für die 10 Gruppensieger das direkte Ticket nach Katar. Die 10 Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der Nations League spielen die letzten drei Tickets aus, sofern sie sich nicht schon über die Qualifikation direkt für die Endrunde qualifiziert haben.

Was sagt ihr zur Auslosung der Nations League? pic.twitter.com/anANH1eDsX — DAZN DE (@DAZN_DE) March 3, 2020

Die Gruppen der Division A im Überblick. Quelle: Twitter.

Die zweite Ausgabe der Nations League findet in einem neuen Modus statt. Statt wie beim ersten Mal in Dreiergruppen gibt es in den Ligen A bis C neu Vierergruppen. Das bedeutet für jedes Team sechs Spiele statt wie bisher vier. Die Gruppenphase findet zwischen September und November 2020 statt, das Finalturnier im Juni 2021.