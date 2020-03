Frankfurt siegt, Drama bei Union-Niederlage

Im Cup-Halbfinal muss Frankfurt aber auf Leistungsträger Filip Kostic verzichten, der in der Nachspielzeit noch die Rote Karte wegen groben Foulspiels an Ömer Toprak (90.+1) sah. Toprak musste verletzt vom Feld. Er hat womöglich einen Wadenbeinbruch erlitten. Das sagten Trainer Florian Kohfeldt und Geschäftsführer Frank Baumann nach der Partie.

???? Florian #Kohfeldt nach #sgesvw: „Ömer #Toprak ist mit Verdacht auf Wadenbeinbruch im Krankenhaus. Das ist extrem bitter, der Junge hat so gekämpft, um dieses Jahr wieder dabei sein zu können.“#Werderpic.twitter.com/WA9KKHFpCX — SV Werder Bremen (@werderbremen) March 4, 2020

Ein glücklicher Penalty-Entscheid

Schlüsselszene des Spiels war der Handspenalty für die Gastgeber unmittelbar vor der Pause. Bei einem Kopfball-Duell mit Timothy Chandler sprang der Ball Ludwig Augustinsson an die Hand, Schiedsrichter Felix Zwayer wertete die Aktion nach Videostudium als strafbar. Eine harte Entscheidung, die Werder-Trainer Florian Kohfeldt in Rage versetzte und auch eine Gelbe Karte einbrachte. Auch nach dem Spiel hatte er sich noch nicht beruhigt. So haderte der Coach in der ARD: «Es gab eine forensische Suche nach irgendeinem Fehler», und weiter: «Ich würde lieber den echten Fussball sehen. Ich habe da keine Chance. Dann stehe ich als Nörgler da, der die Niederlage nicht akzeptieren kann. Ich muss die Entscheidung akzeptieren.»

Die Bremer waren ohnehin schon verärgert nach Frankfurt gereist, nachdem das ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzte Bundesligaspiel zwischen Werder und Frankfurt abgesagt worden war. Hintergrund war die vorherige Verlegung des Frankfurter Europa-League-Spiels in Salzburg wegen eines Orkans. «Aus meiner Sicht ist jetzt ein Wettbewerbsnachteil der einen Mannschaft zum Nachteil einer anderen geworden», sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann vor dem Spiel.

Ein Aufreger in Frankfurt waren auch die anhaltenden Fan-Proteste gegen den Deutschen Fussball-Bund und die Deutsche Fussball Liga. «Unser Fussball durch euch verkauft, euer Dialog nur Schall und Rauch» oder «Die Funktionäre sind das hässliche Gesicht des Fussballs, nicht die Fans», war auf den Bannern in der Eintracht-Fankurve zu lesen. Direkte Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp gab es nicht, wohl aber Andeutungen, wie etwa: «Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter.»

Bayer gewinnt Cup-Spiel nach Drama auf der Tribüne

Die Leverkusener setzten sich im Viertelfinal gegen Urs Fischers Union Berlin mit 3:1 (0:1) durch. Nach den Toren von Karim Bellarabi (72.), Charles Aránguiz (86.) und Moussa Diaby (90.+1) vor 18 453 Zuschauern dürfen die Bayer-Fans vom ersten Titel seit dem Cupsieg 1993 träumen.

Es war jedoch keine normale Cup-Partie. Dies, weil es nach einer Viertelstunde einen medizinischen Notfall auf der Tribüne gab. Sanitäter rannten in den unteren Zuschauer-Rang, zogen eine Person heraus, deckten sie mit Decken ab und starteten Reanimationsversuche. Die Zuschauer stellten daraufhin bis kurz vor dem Halbzeitpfiff ihre Gesänge ein, jeder einzelne Ruf im Stadion war plötzlich zu hören. Kurz nach der Pause twitterte Bayer, dass sich der Fan auf dem Weg ins Krankenhaus befinde. «Wir wussten nicht, was los ist. Wenn man so etwas hört, merkt man, wie unwichtig der Fussball ist», sagte Nationalspieler Kai Havertz.

Telegramm:

Eintracht Frankfurt – Bremen 2:0 (1:0). – 51'500 Zuschauer. – Tore: 45. André Silva 1:0. 60. Kamada 2:0. – Bemerkungen:Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Fernandes (verletzt). Bremen ohne Lang (nicht im Aufgebot). 91. Rote Karte gegen Kostic (Eintracht Frankfurt).

Leverkusen – Union Berlin 3:1(0:1). – 18'453 Zuschauer. – Tore: 39. Ingvartsen 0:1. 72. Bellarabi 1:1. 86. Aranguiz 2:1. 92. Diaby 3:1. – Bemerkungen: Gelb-Rote Karte gegen Lenz (Union Berlin).