FCZ bleibt auch gegen Luzern ohne Tor

Mangelnde Effizienz

In der zweiten Hälfte entwickelt sich ein offensives Hin und Her. Marco Schönbächler trifft aus 30 Metern die Latte. Luzerns Marvin Schulz kann alleine auf Yanick Brecher ziehen - und schiesst über das Tor. Beinahe im Minutentakt ergeben sich Chancen auf beiden Seiten. Den Siegtreffer hat dann Mahi in der 81. Minute auf dem Fuss, nach schöner Vorarbeit von Blaz Kramer. Wieder kann Mahi im Strafraum unbedrängt abschliessen. Sein Schuss aber geht weit über das Tor. So trennen sich die beiden Mannschaften nach einem umkämpften Spiel 0:0. Ein nach Chancen gerechtes Resultat.

FC Luzern – FC Zürich 0:0 Swissporarena. – 9917 Zuschauer. – SR Stephan Klossner

FCL: Müller; Schwegler, Alves, Cirkovic, Sidler (88. Kakabadze); Voca, Ndenge; Eleke, Schulz, Schürpf; Margiotta (75. Schneuwly).

FCZ: Brecher; Britto, Bangura, Nathan (51. M. Kryeziu), Kharabadze; Schönbächler, Domgjoni, Popovic, Kololli; Ceesay (63. Kramer); Mahi.

Bemerkungen: Luzern ohne Burch (verletzt). Zürich ohne Hekuran Kryeziu, Rüegg und Winter (alle verletzt). Ersatzbank Luzern: Enzler, Kakabadze, Knezevic, Grether, Schneuwly, Demhasaj, Arnold. Ersatzbank FCZ: Vanins, Kramer, Aliu, M. Kryeziu, Sauter, Zumberi, Khelifi. – Verwarnungen: 37. Nathan (Foul). 81. Popovic (Foul). 84. Eleke (Foul). 90. Domgjoni (Foul). – 54. Weischuss von Schönbächler an die Latte.