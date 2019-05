FC Lugano erkämpft sich Platz drei

Wie 2017 spielt Lugano nächste Saison in der Gruppenphase der Europa League. Auch damals hatte eine starke Rückrunde zum Sprung vom 8. auf den 3. Platz verholfen. Prämien von vier Millionen Franken sind der Mannschaft von Fabio Celestini damit gewiss.

Vor der letzten Runde hatte Lugano als Tabellenvierter dank dem Abschlussgegner GC die besten Karten für den wertvollen 3. Schlussrang gehalten. In dem von vielen Fehlern geprägten Spiel gegen den abgeschlagenen Absteiger manövrierten sich die Tessiner dann in eine prekäre Lage. Sie gaben zweimal eine Führung preis, für die Armando Sadiku und Mattia Bottani mit ihren Treffern gesorgt hatten, verpassten das 3:1 auf haarsträubende Weise (Bottani dribbelte sich alleine vor Heinz Lindner ins Aus) und gerieten durch zwei Gegentore zwischen der 62. und der 70. Minute ins Hintertreffen. GCs Djibril Diani half dem Heimteam bei dessen verzweifelten Bemühungen schliesslich mit einer Gelb-Roten Karte mit. In Überzahl erlöste Brlek Lugano keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Lucky Punch.

Bitterer Saisonabschluss

St. Gallen hat am Schluss der Saison gleich viele Punkte wie der Dritte Lugano. Aber St. Gallen wird Sechster und damit nicht europäisch. Das 1:1 beim FCZ ist für die Ostschweizer ärgerlich. Der FC St. Gallen hätte eine Saison mit viel Auf und Ab auf prächtige Weise und mit der direkten Qualifikation für die Europa League beenden können. Wegen einer deutlich schwächeren zweiten Hälfte mussten die Ostschweizer dem FC Zürich jedoch ein Unentschieden zugestehen. Kurz vor der Nachspielzeit vergab Majeed Ashimeru aus bester Position eine riesige Chance, indem er den Ball knapp am Pfosten vorbeizog.

Die Zürcher enttäuschten ihrerseits nicht und waren nach dem Ausgleichstor von Salim Khelifi kurz nach der Pause die meiste Zeit näher am Sieg als die St. Galler. Die Mannschaft von Ludovic Magnin trug mit einer Reihe guter Angriffe viel zum recht hohen Unterhaltungswert der Partie bei.

Zum ansehnlichen Match passte auch das schöne St. Galler Führungstor nach 16 Minuten. Der Genfer U21-Spieler Jérémy Guillemenot, einziger nomineller Stürmer der Ostschweizer, nahm eine Kreuzflanke des Abschied nehmenden Tranquillo Barnetta auf, zog in der Manier von Arjen Robben in die Mitte und traf mit einem Schlenzer via den entfernten Pfosten.