Es geht aufwärts mit dem früheren Nationaltrainer

Bereits am Gesichtsausdruck lässt sich bei Roy Hodgson erkennen, in welcher Lage sich sein Arbeitgeber befindet. Im Gegensatz zu anderen Trainern, die stetig bemüht sind, ihre Emotionen hinter gleichgültig wirkenden Gesten zu verbergen, versucht Hodgson gar nicht erst, sich zu verstellen. Er weiss, dass er dafür viel zu ehrlich wäre. Das brachte dem englischen Fussball bei der EM in Frankreich im Juni 2016 ein Bild für die Ewigkeit ein, auf das der Verband allerdings lieber verzichtet hätte: Beim Achtelfinal-Aus gegen Island, der grössten sportlichen Peinlichkeit des Landes in diesem Jahrhundert, hielt sich Hodgson als Nationaltrainer am Seitenrand mit den Händen einfach die Augen zu.

Nicht mehr hinsehen wollte Hodgson auch zu Beginn seiner Tätigkeit beim Londoner Vorstadtclub Crystal Palace. Dabei hatten die Fans ihren Heimkehrer im September mit Applaus begrüsst. Als Sohn eines Busfahrers ist Hodgson in unmittelbarer Nähe zum Stadion aufgewachsen und schnürte in der Jugend für den Club die Fussballschuhe.

Nach der Entlassung des nur 77 Tage im Amt gewesenen Frank de Boer machte Palace ihn im Alter von 70 Jahren und einem Monat zum ältesten Nachkriegstrainer der höchsten englischen Spielklasse. Neben diesem Rekord stellte Hodgson gleich einen weiteren auf: Mit insgesamt sieben Niederlagen in sieben Spielen, 17 Gegentreffern und keinem selbst erzielten Tor legte Palace den schlechtesten Saisonstart in der Geschichte der ersten Liga hin.

Die Rettungstat

Diesen eigentlich hoffnungslos am Tabellenende der Premier League liegenden Verein hat Hodgson nun innerhalb der Hinrunde aus der Abstiegszone geführt - und dabei seine eigene Reputation wiederhergestellt. Seit acht Spielen ist Crystal Palace vor dem morgigen Duell mit Arsenal ungeschlagen. Für den kleinen Club südlich der Themse bedeutet das eine neue Bestmarke.

Hodgsons Rettungstat entspringt dem Wissen, was in höchster Not getan werden muss. In mehr als vier Jahrzehnten hat er über 20 verschiedene Teams gecoacht, darunter das Schweizer Nationalteam bei der WM 1994 in den USA. Niemand hat dem Weltenbummler aus dem Stadtbezirk Croydon, der fünf Sprachen spricht, etwas voraus im Umgang mit den Spielern. «Roy ist einer dieser erfahrenen Männer, zu denen man für ein Gespräch gehen kann, wenn man sie im Pub trifft», sagte James Morrison. Der schottische Mittelfeldspieler arbeitete mit ihm anderthalb Jahre bei West Bromwich Albion zusammen.

Der sportliche Umschwung bei Palace basiert auf einer sorgfältigen Analyse des Kaders. Zwei gestandene Spieler, darunter Captain Jason Puncheon, nahm Hodgson aus Leistungsgründen aus der Startaufstellung und stellte etwa Martin Kelly zurück auf dessen angestammte Position des Rechtsverteidigers. Selbst der nicht einfach zu kontrollierende, aber qualitativ angesehene Stürmer Christian Benteke reiht sich mittlerweile artig ins Gefüge ein. Vor einer Woche erzielte er seinen ersten Saisontreffer in der Liga.

Nicht die neusten Trends

Nach dem gescheiterten Versuch mit der Verpflichtung des Holländers De Boer, einen identitätsstiftenden Kombinationsfussball für Palace zu entwerfen, vertraut Hodgson in der Defensive seiner typischen Anordnung mit zwei kompakten Viererreihen. Den neuesten taktischen Trends entspricht das nicht unbedingt, von Belang ist derzeit jedoch lediglich der Ligaerhalt. Ein Abstieg aus der Premier League muss unbedingt vermieden werden, zu deutlich unterscheiden sich die finanziellen Zuschüsse durch die TV-Einnahmen zwischen den Spielklassen. Auch deshalb wären Punkte heute Abend gegen Arsenal (21 Uhr) wertvoll.

Dem zwischenzeitlichen Absturz von Crystal Palace lagen übermütige Vorstellungen zugrunde. Mehrmals unternahm Miteigentümer Steve Parish, der wie die amerikanischen Investoren Joshua Harris und David Blitzer jeweils 18 Prozent der Anteile am Verein hält, den Versuch, mit ausländischen Trainern dem stetigen Dasein in der unteren Tabellenhälfte zu entkommen. Geklappt hat das bisher nie, aber immerhin muss sich bei Palace jetzt auch keiner mehr die Augen zuhalten. Stattdessen streckt Roy Hodgson seinen rechten Daumen vor den Kameras nach oben.

