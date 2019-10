England stolpert über Tschechien

Stürmerstar Harry Kane traf bereits in der fünften Minute per Foulelfmeter zu seinem 20. Tor als Kapitän der Three Lions. Jakub Brabec (9.) und Zdenek Ondrasek (85.) drehten das Spiel. Die Gastgeber waren über weite Strecken das bessere Team, der Sieg war keineswegs gestohlen. England brachte nur selten gute Offensivaktionen zustande.

Ronaldo fehlt noch ein Tor zur 700

Europameister Portugal hat sich zum 3:0-Erfolg gegen Aussenseiter Luxemburg in der Gruppe B gemüht. Zwar machte der Favorit damit einen weiteren Schritt in Richtung EM, doch Spitzenreiter bleibt das Team der Ukrainer, dem nun am Montag ein Remis im Top-Duell mit den Portugiesen reicht, um die Qualifikation für die EM unter Dach und Fach zu bringen.

Die Portugiesen waren in Lissabon über die gesamte Spielzeit das überlegene Team. Bernardo Silva hatte nach 16 Minuten eine schöne Vorarbeit von Nelson Semedo zum 1:0 verwertet, Cristiano Ronaldo nutzte einen fehlerhaften Rückpass mit einem Lupfer über Torhüter Anthony Moris in der 65. Minute. Der Torjäger verbuchte damit seinen sechsten Treffer in dieser EM-Qualifikation, nachdem er zuletzt gegen Litauen schon viermal getroffen hatte. Damit fehlt CR7 nur noch ein Tor zum spektakulären Jubiläum: zum 700. Treffer seiner Karriere, was bisher nur fünf Spielern gelang. Für den Endstand sorgte Goncalo Guedes eine Minute vor dem Ende.

Die Ukrainer, die bisher nur beim 1:1 in Portugal Punkte eingebüsst haben, verteidigten mit einem 2:0 Erfolg über Litauen ihren Fünf-Punkte-Vorsprung in der Tabelle vor den Portugiesen. Ruslan Malinovsky sorgte für beide Treffer des Teams von Cheftrainer Andrej Schewtschenko (29./58.).

Frankreich gewinnt glückhaft

Weltmeister Frankreich hat mit Mühe einen weiteren Schritt in Richtung EM 2020 gemacht. Das Team von Trainer Didier Deschamps gewann in Reykjavik 1:0 gegen Verfolger Island. Olivier Giroud traf in der 66. Minute per Foulelfmeter, den Stürmer Antoine Griezmann herausgeholt hatte.

In der Gruppe H belegt Frankreich nach sieben von zehn Spieltagen mit 18 Punkten Platz zwei hinter der punktgleichen Türkei, die gegen Albanien durch ein spätes Tor von Cenk Tosun (90.) 1:0 gewann, und Island (12). Am Montag (20.45 Uhr) treffen die beiden Spitzenteams im direkten Duell in Paris aufeinander, Island empfängt zeitgleich Andorra.

In einem recht ereignislosen Spiel strahlte Frankreich nur wenig Torgefahr aus. Die Équipe Tricolore musste unter anderen auf Paul Pogba, Torhüter Hugo Lloris und Kylian Mbappé verzichten.

EM-Qualifikation, Gruppe A



Tschechien - England 2:1 (1:1)

Prag. – SR Skomina (SLO).

Tore: 5. Kane (Foulpenalty) 0:1. 9. Brabec 1:1. 85. Ondrasek 2:1.

England: Pickford; Trippier, Keane, Maguire, Rose; Henderson, Rice (88. Abraham), Mount (72. Barkley); Sterling, Kane, Sancho (73. Rashford).

Montenegro - Bulgarien 0:0

Podgorica. – SR Ekberg (SWE).

Rangliste:

1. England 5/12 (20:6).

2. Tschechien 6/12 (11:9).

3. Kosovo 5/8 (10:10).

4. Montenegro 6/3 (3:13).

5. Bulgarien 6/3 (5:11).

Gruppe B:

Portugal - Luxemburg 3:0 (1:0)

Lissabon. – SR Stefanski (POL).

Tore: 16. Bernardo Silva 1:0. 65. Ronaldo 2:0. 89. Guedes 3:0.

Portugal: Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho (90. Neves), Pereira, Fernandes; Ronaldo, João Felix (88. Mario), Bernardo Silva (77. Guedes).

Ukraine - Litauen 2:0 (1:0)

Charkiw. – SR Lechner (AUT).

Tore: 29. Malinowsky 1:0. 58. Malinowsky 2:0.

Rangliste:

1. Ukraine 6/16 (13:1).

2. Portugal 5/11 (13:4).

3. Serbien 5/7 (10:12).

4. Luxemburg 6/4 (5:11).

5. Litauen 6/1 (4:17).

Gruppe H:



Island - Frankreich 0:1 (0:0)

Reykjavik. – SR Rocchi (ITA).

Tor: 66. Giroud (Foulpenalty) 0:1.



Frankreich: Mandanda; Pavard, Lenglet, Varane, Digne; Matuidi, Kanté, Tolisso; Griezmann, Giroud (78. Ben Yedder), Coman (88. Ikoné).

Bemerkungen: Frankreich u.a. ohne Mbappé, Pogba und Martial (alle verletzt).

Türkei - Albanien 1:0 (0:0)

Istanbul. – SR Hategan (ROU).

Tor: 90. Tosun 1:0.

Bemerkungen: Albanien bis 57. mit Lenjani (Sion), ohne Seferi (Neuchâtel Xamax/Ersatz).

Andorra - Moldawien 1:0 (0:0)

Andorra la Vella. – SR Lardot (BEL)

Tor: 63. Vales 1:0.

Bemerkungen: 55. Gelb-rote Karte gegen Ginsari (Moldawien).

Rangliste:

1. Türkei 7/18 (15:2).

2. Frankreich 7/18 (20:4).

3. Island 7/12 (10:10).

4. Albanien 7/9 (10:10).

5. Andorra 7/3 (1:14).

6. Moldawien 7/3 (2:18).

