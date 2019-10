Ein Coach sorgt für noch mehr böses Blut

Juventus ist wie erwartet zwar stark gestartet, liegt mit bisher fünf gewonnen Spielen und einem Remis – mit einem Torverhältnis von 11:5 – aber nur auf Rang zwei. Inter führt dagegen mit sechs Siegen aus ebenso vielen Spielen das Klassement an. Dabei erzielten die Mailänder 13 Tore und kassierten lediglich deren zwei. In Italien begründen sie den Erfolg von Inter zum Saisonstart alle mit der Verpflichtung des Mannes an der Seitenlinie: Antonio Conte. Noch nie ist es einem Inter-Coach in seiner Debütsaison gelungen, die ersten sechs Spiele zu gewinnen. Eine Garantie auf den Scudetto ist das nicht. Doch in elf von fünfzehn Fällen hat sich das Team, das die ersten sechs Spiele gewonnen hat, zum Meister gekrönt.

Spieler schwärmen von Conte

Conte ist es mit seinem Charisma wie schon in Turin bei Juventus, in London bei Chelsea und in der italienischen Nationalmannschaft auch in Mailand gelungen, innert kurzer Zeit sein Team für sich zu gewinnen. Neben den überzeugenden Leistungen auf dem Platz zeugen auch die Worte, die seine Spieler verwenden, um den 50-Jährigen zu beschreiben, davon, dass bei Inter alle am selben Strang ziehen. Was in jüngster Vergangenheit oft nicht der Fall war, wie beispielsweise im Fall Mauro Icardi, der zu PSG abgeschoben wurde.

Inter-Mittelfeldspieler Nicolò Barella sagte am Samstag in einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport», für Antonio Conte würde er sich umbringen lassen. Stürmer Lautaro Martinez findet, dass Conte im Vergleich zur Vorsaison eine andere Mentalität in die Mannschaft hineingebracht habe. «Er fordert von uns harte Arbeit, eiserner Wille und grosse Intensität», so Lautaro weiter.

Tiefe Rivalität

Eigenschaften, die für das bevorstehende Spiel gegen Erzrivale Juventus mehr denn je gefragt sind. Seit jeher ist diese Partie nicht wie jede andere. Zu viele Sachen sind vorgefallen, so etwa die Calciopoli-Affäre 2006, als der Meistertitel von Juventus aberkannt und Inter zugesprochen wurde.

In diesem Jahr erhitzt zudem ebendiese Personalie Antonio Conte die Gemüter. Grund dafür ist seine Vergangenheit in Turin. Dreizehn Jahre als Spieler und drei Spielzeiten als Trainer stand er in den Reihen der Bianconeri – mit grossem Erfolg. Unter anderem stehen in seinem Palmarès acht italienische Meistertitel, ein Uefa-Cup sowie eine Champions League.