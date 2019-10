Ein Abend der Premieren

Siebzehn Jahre seines Lebens hat Joël Magnin in Bern verbracht, erst als Spieler, dann als Trainer im Nachwuchs. Der Neuenburger wurde in der Hauptstadt heimisch, wohnte nur ­wenige Minuten vom Stade de Suisse entfernt, doch irgendwann im letzten Frühling reifte in ihm der Wunsch nach einer Luftveränderung, die ihn schliesslich an die Seitenlinie seines Heimatclubs Xamax führte. Für den 48-Jährigen ist in dieser Saison alles neu, und er erlebt quasi Spieltag für Spieltag eine Premiere.