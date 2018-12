Diego Maradona attackiert Fotografen

Maradonas Team, die Dorados de Sinaloa, hatte das Hinspiel um den Aufstieg in Mexikos höchste Liga 1:0 gewonnen. Während des Hinspiels wurde der Coach auf die Tribüne geschickt, weswegen er für das Rückspiel gesperrt war. So sah Maradona von der Tribüne aus, wie seine Mannen die gute Ausgangslage verspielten und das Rückspiel 2:4 nach Verlängerung verloren. Aus ist der Traum vom Aufstieg.

Von den gegnerischen Fans musste sich der argentinische Trainer nach der Niederlage Schmähgesänge anhören. Das war schlussendlich zu viel für die Nerven des Exzentrikers. Als er in den Katakomben an einer Schar Fotografen vorbeikam und ihn einer etwas Falsches fragte, brannten dem ehemaligen Weltklassefussballer die Sicherungen durch. Wie er reagierte, sehen Sie oben im Video.

Diego Maradona walks off in style after being sent off in Mexico. pic.twitter.com/1RvvxnwaIP — ESPN FC (@ESPNFC) 30. November 2018

Nach seinem Platzverweis im Hinspiel verliess Maradona den Platz in seiner ganz eigenen Art.

Diego Maradona schaffte es dieses Jahr schon einige Male in die Schlagzeilen. Letzte Woche erst fehlten ihm im TV-Interview die Worte und so stammelte er halt zwei Minuten Unverständliches ins Mikrofon. Im Sommer nahm Maradona seinen ersten Job als Fussball-Funktionär an, dies bei niemand geringerem als Dinamo Brest. Sagt ihnen nichts? Das ist ein weissrussischer Erstligist und Maradona seit Sommer dessen Präsident. Bei seiner Präsentation wurde er in einem Monstertruck durchs Stadion gefahren.

Zuvor gab er betrunken ein Interview aus dem Auto heraus. Und dann – nicht zu vergessen – der Jubel, der Mittelfinger und der folgende Zusammenbruch an der WM in Russland. Der neuste Skandal dürfte mit ziemlicher Sicherheit nicht der letzte des extrovertierten Argentiniers gewesen sein.

(tzi)