Die Young Boys trainieren ab jetzt zu Hause

Es sind Ausnahmezeiten, solche, die bis vor kurzem nicht für möglich gehalten wurden. Wer hätte schon gedacht, dass das verrückte 3:3 im Spitzenspiel bei St. Gallen am 23. Februar das letzte Pflichtspiel der Berner für lange Zeit sein würde? Vielleicht wird bald die Ausstrahlung im Fernsehen wiederholt, um das Programm in diesen sportfreien Zeiten irgendwie zu füllen.

Besprechung per Whatsapp-Chat Die erste Mannschaft der Young Boys hat vorerst bis zum 1. April Ferien erhalten. Wobei Ferien eigentlich der falsche Begriff ist. Es ist vielmehr eine Zwangspause: Die Spieler dürfen nicht ins Ausland reisen, und sie müssen sich fit halten – so gut es geht. Hierfür hat der Club den Spielern Fitnessgeräte mitgegeben, sie haben einen Trainingsplan. Über den Whatsapp-Teamchat, in dem auch der Trainer und sein Stab sowie Sportchef Christoph Spycher sind, tauscht man sich täglich aus. Es ist davon auszugehen, dass die Regelung über den 1. April hinaus andauern wird, hat der Bundesrat gestern doch sämtliche Sportstätten bis zum 19. April geschlossen.

Nach wie vor hoffen die SFL und ihre Clubs , die Saison zu Ende spielen zu können. Ihr Strohhalm, an dem sie sich festhalten, ist, dass sich die Uefa am Dienstag dazu entschliesst, die EM zu verschieben. Das würde Flexibilität bei der Spielplangestaltung geben, etwa ein Szenario ermöglichen, in dem die Meisterschaft in den Sommermonaten beendet werden könnte. Womöglich auch mit Partien vor leeren Kulissen.