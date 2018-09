YB wird den Platz an der Sonne nicht so bald wieder hergeben. Sollte es noch Fragen gegeben haben bezüglich Hierarchie, wurden sie am Sonntagnachmittag überdeutlich beantwortet. Der langjährige Branchenprimus Basel war im Stade de Suisse auf der ganzen Linie überfordert.

Wer sich die acht Tore im Schnelldurchlauf zu Gemüte führen möchte, entscheidet sich für das Video oben. Wer die einzelnen Treffer im Detail betrachten möchte, klickt sich der Reihe nach durch:

Das 1:0 durch Christian Fassnacht in der 33. Minute:

Das 2:0 durch Miralem Sulejmani in der 41. Minute:

Das 3:0 durch Mohamed Camara in der 52. Minute:

Das 4:0 durch Guillaume Hoarau in der 60. Minute:

Das 5:0 durch Michel Aebischer in der 70. Minute:

Das 1:5 durch Ricky Van Wolfswinkel in der 75. Minute:

Das 6:1 durch Leonardo Bertone in der 80. Minute:

Das 7:1 durch Roger Assalé in der 89. Minute:

(TA)