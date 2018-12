Die Schweiz trifft beim Finalturnier auf Portugal

Die Schweiz, England, Holland und Portugal haben sich als Gruppensieger der A-Ligen für das erstmalige Final Four der Nations League qualifiziert. Am Montagnachmittag wurden in Dublin die beiden Halbfinal-Paarungen ausgelost. Die Portugiesen lösten als Erste ihr Ticket für die Endrunde der in diesem Jahr neu ins Leben gerufenen Nations League und sind deshalb die Gastgeber.

Der Schweizer Nationalmannschaft wurde Portugal zugelost. Das Team von Coach Vladimir Petkovic spielt am Mittwoch, 5. Juni, gegen den amtierenden Europameister. Die Holländer treffen einen Tag später auf England. Die Lose zogen der zelebralgelähmte irische Fussballer Gary Messett und Irlands Rekord-Nationalspieler Robbie Keane. Das Finalspiel wird am Sonntag, 9. Juni, ausgetragen.

Mit dem Europameister duellierten sich die Schweizer bereits nach dessen Titelgewinn während der Qualifikation für die diesjährige WM in Russland. Das Startspiel zur WM-Kampagne hatten sie in Basel 2:0 gewonnen, die Partie in Lissabon dann mit demselben Resultat verloren.

(ddu)