Die Niederlande und Deutschland bleiben auf Kurs

«Es war ein schweres Stück Arbeit. Das Entscheidende war, dass wir in der zweiten Halbzeit das Tempo angezogen haben», urteilte Bundestrainer Löw. Captain Manuel Neuer befand: «Es war eine Frage der Zeit. Wir haben sie über die Fitness bekommen.»

Niederlande mit glanzlosem Sieg

Die niederländische Nationalmannschaft ist dank eines Doppelpacks von Liverpool-Spieler Georginio Wijnaldum der EM-Endrunde einen grossen Schritt näher gekommen. In Minsk setzte sich die Elftal 2:1 gegen Weissrussland durch und bleibt mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel an der Tabellenspitze in der Gruppe C.

Ohne den verletzten Stürmerstar Memphis Depay von Olympique Lyon brauchten die Niederländer einige Zeit, um das Abwehr-Bollwerk der Weissrussen zu knacken. Die Führung nach 32 Minuten erzielte der Champions-League-Gewinner Wijnaldum per Kopf und legte neun Minuten später den zweiten Treffer nach. Nach Pass von Steven Bergwijn versenkte Wijnaldum den Ball aus 20 Metern im rechten oberen Winkel des weissrussischen Tores.

Die Gastgeber gaben aber nicht auf und erzielten durch einen Kopfball von Stanislav Dragun nach 53 Minuten den Anschlusstreffer. Es war das erste Heimspieltor der Weissrussen seit vier Begegnungen. Die Niederländer brachten den Vorsprung jedoch über die Zeit.

Auch Polen und Russland qualifiziert

Nach dem 2:0 über Nordmazedonien ist Polen das vierte Team nach Belgien und Russland (Gruppe I) sowie Italien (Gruppe J), das den Sprung zur EM vorzeitig geschafft hat.

Die Polen taten sich in einer hart geführten Partie in Warschau lange Zeit schwer. Die Führung erzielte der gerade eine Minute zuvor eingewechselte Przemyslaw Frankowski (74.). Die Vorlage leistete Robert Lewandowski, der aber im gesamten Spiel von der gegnerischen Abwehr hart attackiert wurde und nicht wie gewohnt zum Zuge kam. Für die Entscheidung sorgte Torjäger Arkadiusz Milik vom SSC Neapel in der 80. Minute.