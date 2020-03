«Die EM-Verschiebung kann auch eine Chance für uns sein»

Sind Sie selber eigentlich derzeit wie der am Coronavirus erkrankte SFV-Präsident Dominique Blanc in Quarantäne?

Ja, ich hatte am Mittwoch letzte Woche Kontakt mit ihm und befinde mich nun ein paar Tage zu Hause. Es ist absolut entscheidend, dass sich alle Leute an die Massnahmen halten, die derzeit verlangt werden. Leider ist das nicht überall der Fall, was die Lage nicht verbessert. Und deshalb wird es auch schwieriger, das Coronavirus so schnell wie möglich einzudämmen. Ich hoffe sehr, dass bald alle Menschen den Ernst der Situation erkannt haben.

Wie ist das Leben derzeit im Tessin?

Sehr eingeschränkt, weil wir enorm strenge Regelungen haben. Aber das ist absolut richtig so. Wir wurden schon sehr früh mit dem Coronavirus konfrontiert, weil die Lombardei in Europa ja zuerst betroffen war. Deshalb wissen wir, wie verheerend es ist, wenn man sich nicht an die Schutzmassnahmen hält und rechtzeitig Regeln aufstellt. Mittlerweile stehen so viele europäische Länder im Kampf gegen die Pandemie, dass endlich langsam ein Umdenken stattfindet. Und das ist entscheidend, damit die Situation nicht noch viel schlimmer wird und wir so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können.

