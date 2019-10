Deutschland und die Niederlande bleiben auf Kurs

Die deutsche Nationalmannschaft machte sich in Estland selbst das Leben schwer. In Unterzahl musste das Team von Joachim Löw hart arbeiten, ehe Ilkay Gündogan mit einem Doppelpack für die Erlösung sorgte. Beim 3:0 (0:0)-Sieg in Tallinn war der nach Muskelproblemen in die Startformation zurückgekehrte Mittelfeldspieler von Manchester City der entscheidende Mann und brachte mit seinen DFB-Toren sechs und sieben das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf die Siegerstrasse. Am Ende sorgte Timo Werner (71.) für den klaren Endstand.