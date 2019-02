Der Marathonläufer unter den Fussballfans

Wie besucht man ein Auswärtsspiel seines Lieblingsvereins? Mit dem Velo. Mit dem Zug. Mit dem Auto. Eventuell mit dem Flugzeug. Solche Reisen sind jedoch nichts für Scott Cunliffe. Der 44-jährige rennt immer vom Turf Moor in Burnley an die Auswärtsspiele des Premier-League-Clubs.

Die weiteste Distanz in dieser Saison legte Cunliffe am letzten Wochenende zurück. Rund 476 Kilometer. Nach Brighton, wo er vor dem Stadion für seinen Lauf eine Urkunde bekam. Die Strapazen haben sich für den Marathonläufer gelohnt. Burnley gewann die Partie 3:1.

Jeden zweiten Tag ein Marathon

In der laufenden Saison hat Cunliffe bis Mitte Februar über 4100 Kilometer zurückgelegt. Das sind 97 Marathons. Seit Saisonbeginn am 12. August bis zum Brighton-Spiel am 9. Februar sind 182 Tage vergangen. Der rennverrückte Engländer, der seine Läufe mit dem Trackingdienst Strava dokumentiert, bestreitet also beinahe jeden zweiten Tag einen Marathon.

Happig war der letzte Dezember. Cunliffe musste innerhalb drei Wochen gleich dreimal nach London rennen. Zu den Spielen gegen Crystal Palace, Tottenham und Arsenal. «Das war sehr hart. Ich war 14 Tage hintereinander unterwegs. Jeden Tag lief ich 60 Kilometer», sagte der Burnley-Fan zu «BBC».

Cunliffe wird immer wieder auch von spontanen Läufern einige Kilometer begleitet. Sonst rennt er alleine abseits von grossen Strassen. Zwischendurch kann er auf ein Begleitfahrzeug zählen. Dieses führt seine Verpflegung mit, die er sonst in einem Rucksack trägt. Das sind vorwiegend Sportgels und Kohlehydratpulver. Ist das Begleitfahrzeug dabei, schläft der 44-Jährige in der Nacht auf dem Rücksitz. Sonst erholt er sich in Hotels von den Strapazen.

Rennen für einen guten Zweck

Cunliffe rennt aber nicht nur aus Liebe zum Verein. Der Engländer war 20 Jahre in Indonesien und Osttimor als Entwicklungshelfer tätig. In dieser Zeit erlebte er gewalttätige Konflikte und Armut. Dies führte dazu, dass Cunliffe Depressionen erlitt.

Als er Anfang letzten Jahres nach England zurückkehrte, entschloss er sich, diese mit der von ihm ins Leben gerufenen «TheRunAwayChallenge» selbst zu verarbeiten. Andererseits will er mit seinen Marathons Geld sammeln und dieses gemeinnützigen Institutionen seines Lieblingsclubs zukommen lassen.

Fünf Mal muss – oder darf – Cunliffe seine Laufschuhe diese Saison nochmals schnüren. Rund 1200 Kilometer zurücklegen, bis der 44-jährige Engländer alle 19 Auswärtsspiele seines Lieblingsvereins Burnley besucht hat. Wir ziehen jetzt schon den Hut. (DerBund.ch/Newsnet)