Der Fremdbestimmte

Ende November war Laurent Ciman Gast in einer belgischen Fussball-Talkshow. Entspannt sass er auf dem Sofa und sinnierte über die Major League Soccer, die nordamerikanischen Fussballliga, in der er seit drei Jahren spielt. Er flachste, dass die MLS noch nicht auf Premier-League-Niveau sei. Wurde wieder ernster und schob nach: «Aber stärker als die belgische Liga.» Vor allem aber unterstrich der 32-Jährige in der Show immer wieder seine Zufriedenheit. Er fühle sich in Montreal wohl und hoffe, dass er seinen Vertrag nächsten Sommer verlängern könne, sagte er etwa. Es waren Sätze, die bei seinen Fans in Kanada gut ankamen, schliesslich ist er dort ein angesehener Stammspieler. Knapp drei Wochen nach seinem Gastspiel in der Sendung musste der Belgier aber feststellen, dass es sich nur noch um eine einseitige Liebe handelt.

In einer nüchternen Medienmitteilung lässt Montreal verlauten, dass zwei junge Spieler zum Club stossen und im Gegenzug Laurent Ciman abgegeben wird. «Die Neuen bringen zusätzliche Qualität ins Team», wird der technische Direktor der Impacts zitiert. «Wir danken Ciman für sein Engagement», ergänzt der Trainer. Es sind Phrasen, die für einmal eine ziemlich grosse Resonanz finden. Denn noch am selben Tag sagt der Agent des Abwehrspielers in einem Radio-Interview, dass sein Klient nicht über den Wechsel informiert worden sei. «Laurent und seine Frau waren schockiert, sie haben die ganze Nacht kein Auge zugetan.»

Erst geschützt, dann doch abgegeben

Dass es zum Wechsel wider Cimans Willen kommen konnte, liegt daran, dass die amerikanische Fussballliga in diesem Jahr um ein Team aus Los Angeles ergänzt wurde. Wie in der NHL beim Eintritt der Las Vegas Golden Knights erhielten auch die Kalifornier in einem Expansion-Draft die Möglichkeit, Spieler von anderen MLS-Teams zu übernehmen. Jede Mannschaft konnte eine gewisse Anzahl Spieler schützen. Bei Montreal war auch Ciman auf dieser Liste.

Doch das Ganze entpuppte sich als trügerische Sicherheit. Los Angeles bot den Kanadiern unerwartet ein Tauschgeschäft an. Zwei junge Spieler für Ciman, den Routinier. Montreal nahm an und bestimmte über die Zukunft des Innenverteidigers. Ohne ihn über den Deal zu informieren.

«In seinem Vertrag stand keine Klausel, dass er nicht abgegeben werden darf, also hatte Montreal das Recht dazu», erklärt ein kanadischer Journalist im belgischen Fernsehen. Dennoch: Das Vorgehen Montreals empört nicht wenige im nordamerikanischen Fussball. Während sich Los Angeles’ Trainer über die Ankunft «eines grossartigen Verteidigers» freut, enervieren sich die Impact-Fans über den Entscheid des Club-Managements. Nicht nur deshalb, weil Montreal nun um einen Führungsspieler ärmer ist, sondern wegen den familiären Folgen, die der Wechsel für Ciman hat.

b>Einst wegen der Tochter nach Kanada

Seine Tochter leidet nämlich unter Autismus, einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung. Erkrankte haben oft Mühe, ihre Umwelt richtig wahrzunehmen. Die Kommunikation bereitet grosse Schwierigkeiten. In gewissen Bereichen sind sie über-, in anderen unterempfindlich. Kurzum: eine Krankheit, die unglaublich viel Betreuung erfordert. Weil die kanadischen Ärzte diesbezüglich einen formidablen Ruf geniessen, zog es Ciman und seine Familie einst nach Montreal. Nicht wegen des Fussballs. Nur der Tochter zuliebe.

In einer bewegenden Reportage erklärte der Verteidiger einmal, dass seine Tochter in Kanada grosse Fortschritte gemacht habe. Er sei froh, den Schritt von Belgien nach Übersee gewagt zu haben. Jeder kennt sie im Impact-Umfeld, die Geschichte der Familie Ciman. Auch deshalb ist die Anteilnahme nun überwältigend. «Im Fussball geht es schnell, zu schnell», schrieb der Fussballer zuletzt auf Twitter. Es wirkt nachdenklich, aber auch gefasst. «Das Schicksal schickt mich nach Los Angeles, um ein neues Kapitel zu schreiben.» Die fremdbestimmten Cimans stehen vor komplizierten, ja ungewissen Tagen. Vor allem die Frage nach der medizinischen Versorgung beschäftigt. Nicht ohne Melancholie resümiert Cimans Ehefrau auf Twitter: «Es bleibt uns die Hoffnung, dass die kalifornische Sonne für uns scheint.»

(DerBund.ch/Newsnet)