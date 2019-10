Der FCZ stürzt Leader Basel

Mann des Spiels war Aiyegun Tosin, ein 21-jähriger Nigerianer, der Anfang September aus Lettland nach Zürich gekommen war. Tosin erzielte das 1:1 in der 19. Minute und bereitete das 2:1 in der 33. Minute vor. Und beide Mal zeigte, was ihm Trainer Ludovic Magnin an Talent zuschreibt: Bei seinem Tor bewies er seine Explosivität, als er nach einem kapitalen Fehlpass von Campo unaufhaltsam davon stürmte. Sein Assist war einer der Sonderklasse, weil er zuerst gleich drei Basler ausdribbelte und dann den öffnenden Pass auf Marco Schönbächler spielte.

FCZ wie verändert

Was für den FCZ sprach, war seine Moral, sein Kampfgeist, war seine Wille, immer auch die spielerische Lösung zu suchen, und sein Offensivdrang. Dabei war er nach einer Viertelstunde und einem Elfmeter von Samuele Campo in Rückstand geraten, und kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, musste er den Ausgleich durch Eray Cömert hinnehmen.

Doch er trotzte einem FCB, der vor der Pause jeglichen Schwung vermissen liess und dem nachher in der Offensive nicht gerade sehr viel einfiel. Schliesslich war es Blaz Kramer, der dem FCZ den Sieg sicherte. Nach einer Stunde brauchte er den Ball nach Domgjonis Zuspiel nur noch über die Torlinie zu schieben. Es war sein erstes Tor für die Zürcher.

Nicht angemessen war die Reaktion von Magnin gleich nach Schlusspfiff, als er wutentbrannt auf einen Schiedsrichter-Assistenten losstürmte. Präsident Ancillo Canepa musste beruhigend eingreifen. Das rettete seinen Trainer nicht vor der Roten Karte durch Schiedsrichter Schnyder.

Zürich - Basel 3:2 (2:1)

11'101 Zuschauer. - SR Schnyder.



Tore: 15. Campo (Foulpenalty). 19. Tosin 1:1. 33. Schönbächler (Tosin) 2:1. 48. Cömert (Bergström) 2:2. 61. Kramer (Domgjoni) 3:2.



Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Omeragic, Kololli; Domgjoni, Sohm; Tosin, Marchesano (91. Popovic), Schönbächler (93. Britto); Mahi (31. Kramer).



Basel: Nikolic; Widmer, Cömert, Bergström, Petretta (75. Zuffi); Xhaka, Frei; Stocker, Campo (69. Bua), Pululu (69. Cabral); Ademi.



Bemerkungen: Zürich ohne Aliu, Charabadse, Hekuran Kryeziu und Winter, Pa Modou, Mirlind Kryeziu (alle verletzt). Basel ohne Omlin, Van Wolfswinkel, Kuzmanovic, Okafor, Ramires (alle verletzt). Verwarnungen: 12. Sohm (Foul). 15. Nathan (Foul/nächstes Spiel gesperrt). 36. Domgjoni (Foul). 36. Xhaka (Unsportlichkeit). 50. Pululu (Foul). 67. Stocker (Foul). 74. Petretta (Foul). 87. Kololli (Spielverzögerung). 93. Ademi (Schwalbe).