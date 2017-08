Den Anschein wahren

«Wer nichts riskiert, trinkt keinen Champagner.» Ein altes russisches Sprichwort soll es gewesen sein, dass Wladimir Putin damals bemüht hat, und wenn es keines ist, dann ist es auf jeden Fall gut erfunden. Damals, das war 2010 in Zürich, die Fifa hatte eben die WM-Turniere 2018 und 2022 vergeben und die Sportwelt in eine Mischung aus Erstaunen und Entsetzen versetzt. Russland erhielt den Zuschlag für 2018, Katar für 2022. Für die russische Bewerbung war es ein Sieg mit Symbolkraft, gegen all die europäischen Bewerber, gegen Belgien und Holland, England, gegen Spanien und Portugal, und es war vor allem ein Sieg Putins. Die WM ist sein Coup, denn der mächtigste Mann Russlands war damals als Ministerpräsident vorübergehend ins zweite Glied getreten, bevor er den den Aufwind nutzte und 2012 zu seiner zweiten Amtszeit antrat – die just bis 2018 läuft. Jüngst hat der Weltverband zusammen mit dem Olympischen Komitee für künftige Vergaben von Grossanlässen eine Neuerung beschlossen. Die Einhaltung von Menschenrechten, die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit – nicht ganz unwesentliche Grundzüge einer Demokratie – werden von Bewerbern künftig vertraglich eingefordert. Die neuen Auflagen gelten für die Zukunft, für die WM 2026, für Olympia 2024. Was momentan gilt und was vor allem gegolten hat in den Jahren, seit Russland 2010 den Zuschlag erhalten hat, das weiss niemand so genau.

Russland war einst eine Nation von Eishockeyverrückten. Die sowjetische Auswahl dominierte die grossen Turniere bis zum Zusammenbruch des Riesenreichs. Die guten Strukturen, der vorbildliche Ehrgeiz wirken bis heute nach. Doch mit der WM schickt sich der Fussball an, in Russland zur Volkssportart Nummer 1 aufzusteigen. «Ich würde sagen, es ist schon fast so weit», sagt Alexej Lebedew. Seit Jahren schreibt der Russe für die «Moskowski Komsomolez», eine der grössten Zeitungen des Landes, über Sport in Moskau. «Im russischen Fussball», sagt Lebedew, «geschieht alles mit Seitenblick auf den Westen.» Nach wie vor sucht Russland seinen Platz in der Welt. Sei es im Kräftemessen mit den USA, im Syrien-Konflikt oder an den Unruheherden der eigenen Grenzen im Kaukasus, in Tschetschenien, auf der Krim. Sport ist ein Hebel für Putin und seine Regierung, und mit Fussball lässt sich jetzt, ein Jahr vor der WM, vieles legitimieren. «Seit die Regierung das erkannt hat, nutzt sie es gnadenlos aus», sagt Lebedew.

Spartak und das gute Timing

Milliarden wurden zuletzt in die Stadien investiert. Mit Kosten von fast einer Milliarde Euro ist die Arena in St. Petersburg eine der teuersten der Welt. Sogar der Hauptinvestor Gazprom stieg irgendwann aus, der Staat baute schliesslich auf eigene Kosten zu Ende. Die Spielstätten von YB-Gegner ZSKA (330 Millionen Euro) und Stadtrivale Spartak (200 Millionen) erscheinen da im Vergleich direkt günstig – untypisch für Moskau.

Sowieso, Moskau. Elf Millionen Menschen, acht Fernbahnhöfe, drei Flughäfen und drei Binnenhäfen sorgen hier für ein unglaubliches Verkehrsaufkommen. Doch noch mehr bewegt die Leute der Sport, und dazu gehört der Fussball. Moskau spielt die Hauptrolle in den Vorhaben der WM-Planer und soll die Kirsche auf Putins WM-Torte sein. «Die Ausstrahlung dieser Stadt für die ganze Liga ist vergleichbar mit London in England», sagt Walter Grüter. Der 63-Jährige ist ein Freund von Murat Yakin, hat den heutigen Schaffhausen-Trainer schon in Luzern und Basel assistiert und folgte ihm für das Engagement bei Spartak auch für ein Jahr nach Moskau.

Nebst ZSKA und Spartak zählen Dynamo, Lokomotive, Torpedo und FK Moskau zu den grossen Sechs der Stadt. Spartak ist der alte Riese, noch immer führt der Verein die ewige Tabelle des sowjetischen Fussballs an – vor Dynamo Kiew. Den WM-Organisatoren dürfte es hervorragend in die Karten spielen, dass der grösste, beliebteste Club des Landes nach einer Durststrecke von 16 Jahren wieder an der Spitze steht – und eine grosse Fussballeuphorie entfacht hat. «Das ist mit Abstand der beliebteste Club. Egal, wo du spielst, du hast immer mehrere Tausend Fans dabei», sagt Grüter. Als Spartak im Mai den Titel gewann, stand die Fangemeinde im ganzen Land Kopf. Sogar Präsident Leonid Fedun, schwerreicher Besitzer und sonst eher am Geschäft interessiert, zeigte sich begeistert. Verteidiger Salvatore Bochhetti löste eine Wette aus der Vorrunde ein, als Spartak schon zehn Punkte Vorsprung auf ZSKA hatte, und lief von Moskau in seine Heimat Neapel. Zumindest die ersten Kilometer dokumentierte seine Frau noch auf Instagram.

Geld, aber nicht immer Geist

«Spartak ist für mich ein typisches Beispiel, wie Erfolg im russischen Fussball funktioniert», sagt Grüter, der sich während seines Jahres mit Yakin um alles mögliche kümmerte. Seine Erkenntnis: Geld ist da, Geist nicht immer. «Wir hatten einen riesigen Staff, auch im engsten Kreis waren das an die 25 Leute», erzählt Grüter, «doch die Hälfte kam direkt von der Armee, kaum einer war ausgebildet für seine Funktion.» Überdimensionierte Armeebestände sind in Russland nicht selten, gerade auch in den Funktionsämter im Sport. Ein Relikt aus der Sowjetzeit, als der Staat die Wirtschaft diktierte – und den Sport sowieso.

Die russische Liga ist ein spezielles Modell. Die Gehälter sind hoch – fast eine Million Euro ist der Durchschnitt – und ziehen viele arriviertere Fussballer an. Fast 40 Prozent der Profis, etwa 150 Spieler, in der Premjer Liga sind Legionäre. Nicht die besten Voraussetzungen für einen starken, einheimischen Nachwuchs. Und ein Grossteil der Vereine wird von einem einzigen Geldgeber betrieben. Die Geduld dieser Oligarchen ist begrenzt, nicht selten werden in der Sommerpause die Kader kräftig durchgemischt. «Die Stärkeverhältnisse wechseln oft», hat auch Grüter bemerkt, «vor drei Jahren, als wir dort ankamen, war ein Sieg gegen Lokomotive das Grösste. Jetzt ist es eher die Rivalität mit ZSKA.» Absurde Begleiterscheinungen prägen die Liga. Als der frühere deutsche Nationalstürmer Kevin Kuranyi kürzlich in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» über seine Zeit bei Dynamo Moskau sprach, erzählte er von den regelmässigen Schiesstrainings, zu welchen die Mannschaft bei der Armee geladen war. «Wir haben Pistolen, Gewehre, Raketenwerfer und Handgranaten ausprobiert. Das war schon gewöhnungsbedürftig.»

Die mächtigen Verantwortlichen übertünchen die Mängel aber munter weiter, mit einer Fassade aus Stärke, Geld und Wohlstand. Wer nichts riskiert, trinkt schliesslich keinen Champagner. (Der Bund)