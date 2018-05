Chelseas Saison der Missverständnisse

mowitsch lange das Gefühl etabliert, dass Geld bei ihm keine Rolle spielt. Aus seinem Privatvermögen hat Chelseas Eigentümer in anderthalb Jahrzehnten etwa 2 Milliarden Franken in den Verein investiert. Dem russischen Oligarchen war fast kein Spieler und auch kein Trainer zu teuer, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die wichtigsten Trophäen im europäischen Clubfussball zu gewinnen. Auf Anhieb gab der Verein unter Abramowitsch rund 260 Millionen Franken für neue Spieler aus, in der darauffolgenden Spielzeit noch einmal knapp 245 Millionen. Mit den Zugängen der Starstürmer Andri Schewtschenko (70 Millionen/2006) und Fernando Torres (86 Millionen/2010) etablierte Chelsea später sogar jeweils einen britischen Transferrekord.

Die Vorgehensweise, sich den Erfolg schlicht erkaufen zu wollen, hat Chelsea seit der Übernahme durch Abramowitsch im Sommer 2003 fünf Meisterschaften, vier Pokalsiege und vor sechs Jahren den sehnlich erhofften Triumph in der Champions League eingebracht – sowie den Ruf, dem Trainer nahezu ­jeden Wunsch zu erfüllen. Davon ging auch Antonio Conte aus, erst recht, als er direkt in seiner Debütsaison die Blues zum Ligatitel geführt hatte. Der siegeshungrige Italiener ­besitzt grundsätzlich dieselbe Lebensmaxime wie der Club: gewinnen um ­jeden Preis.

Eskalation per SMS

In der Hoffnung, mit gezielten Verstärkungen sich eine Mannschaft zusammenstellen zu dürfen, wie sie ihm gefällt, servierte der auf Disziplin beharrende Conte im Sommer den launischen Angreifer Diego Costa ab. Das Zerwürfnis mit Chelseas treffsicherstem Stürmer, das in einem SMS eskalierte, leitete nicht bloss dessen Wechsel zu Atlético Madrid für 76 Millionen Franken ein, sondern sorgte für einen Vertrauensbruch zwischen Conte und seinen Vorgesetzten. Bei der Überarbeitung des Kaders blieben die Anmerkungen des Trainers fortan unerhört. «Man muss versuchen, zwei oder drei Spieler zu kaufen. Wir haben acht Profis geholt und dabei sogar noch weniger ausgegeben als andere Vereine», klagte Conte. Mit den getätigten Verpflichtungen konnte er ebenso wenig anfangen wie mit der Umkehr der hausinternen Strategie.

Nachdem klar wurde, dass Abramowitsch künftig nicht mehr bereit ist, die Strategie der Prasserei auf dem Transfermarkt einfach bis in alle Ewigkeit weiter zu finanzieren, sollte Conte (48) vermehrt die eigenen Nachwuchskräfte ans Profiteam heranführen. Mit lediglich 2764 Einsatzminuten für englische Spieler belegt Chelsea in der Liga jedoch den hintersten Platz in dieser Statistik. Aus dem Talentpool tauchte einzig der dänische Innenverteidiger Andreas Christensen, mit 22 Jahren der Jüngste im Kader, konstant in der Startformation auf.

Spielweise nervt das Team

Die unterschiedliche Auffassung über die Ausrichtung des Vereins endete statt in der Titelverteidigung in dieser Saison 30 Punkte hinter Meister Manchester City auf Rang 5, das reicht gerade einmal für die Teilnahme an der Europa League. Selbst das Erreichen des Finals im FA-Cup kann die Lage nicht entschärfen. Die destruktive Spielweise, die Conte dem Team auferlegt hat, geht den Spielern zunehmend auf die Nerven. Sogar beim 1:1 im Heimspiel gegen Aufsteiger Huddersfield Town liefen die Blues mit drei Innenverteidigern auf.

Dabei bedarf es in der Offensive an Unterstützung für den belgischen Ausnahmekönner Eden Hazard. Nach dem Abgang seines kongenialen Partners Costa erreichten die Nachfolger Álvaro Morata, Michy Batshuayi und Olivier Giroud in der Liga mit 16 Toren und acht Assists nicht mal zusammen dessen 28 direkte Torbeteiligungen.

In England gilt der Cupfinal, in dem Chelsea heute im Wembley auf Manchester United trifft, deswegen schon als Abschiedsspiel für Conte. Zur Clublinie der Blues gehört, dass stets der Trainer entlassen wird, sobald die Ergebnisse nicht stimmen. Dieses Szenario droht jetzt Conte, den einzig – wenn überhaupt – sein bis Juni 2019 laufender Vertrag noch retten kann. Eine Kündigung würde ihm und seinem achtköpfigen Mitarbeiterstab eine Abfindung in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro garantieren. Eine Summe, die mittlerweile selbst beim FC Chelsea eine Rolle spielt. (Tages-Anzeiger)