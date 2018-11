Chaos vor dem Final-Rückspiel in Buenos Aires

Der Anpfiff des Final-Rückspiels der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Erzrivalen River Plate und Boca Juniors verzögerte sich am Samstagabend. Nach Ausschreitung musste das Spiel im Heimstadion von River Plate in Buenos Aires um über zwei Stunden auf 23.15 Uhr Schweizer Zeit verschoben worden. Auch eine Absage der heutigen Partie steht derzeit noch im Raum.

Fans von River Plate hatten den Team-Bus von Boca Juniors auf der Anfahrt zum Stadion mit Steinen und Gegenständen aus Holz beworfen. Dabei sollen mehrere Spieler derart verletzt worden sein, dass sie nicht mehr einsatzfähig waren. Zu den betroffenen Akteuren gehörten auch die in Europa bekannten Routiniers Carlos Tevez und Mauro Zarate. Captain Pablo Perez und ein weiterer Spieler wurden ins Spital eingeliefert.

Die Boca Juniors forderten sofort die Verschiebung auf einen anderen Tag. Zunächst aber setzte der südamerikanische Verband Conmebol den Anpfiff auf 23.15 Uhr (Schweizer Zeit) an. Die Reaktion der Boca Juniors war unmissverständlich: «Wir spielen nicht!», so das offizielle Statement.

Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, mussten sich Spieler der Boca Juniors nach den Angriffen in der Kabine übergeben, anderen tränten die Augen. Beides deutet auf einen Tränengas-Einsatz der Polizei hin.

Videos auf Twitter zeigen den Bus nach dem Angriff.

Nun soll ich sogar Fifa-Präsident Gianni Infantino ins Chaos in Argentinien eingemischt haben. Er soll Boca-Präsident Daniel Angelici mit der Disqualifikation seines Teams gedroht haben, sollten sie heute nicht antreten. Dies behauptet zumindest Sportjournalist Juan Arango auf seinem Twitter-Account.

OFFICIAL: @FIFAcom (Infantino) has just told @TanoAngelici that if Boca do not play today, they will be disqualified. #Libertadores2018