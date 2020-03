Champions- und Europa League vor Unterbruch

Die Europäische Fussball-Union wird nach Informationen der spanischen Tageszeitung «Marca» den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Ausbreitung des Coronavirus aussetzen. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der Uefa gab es zunächst nicht. Sie will am kommenden Dienstag über die Weiterführung aller nationalen und europäischen Wettbewerbe, inklusive der Europameisterschaft, diskutieren.