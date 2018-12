Beim FCB hängt der Haussegen gehörig schief

Eine 1:3-Heimpleite gegen YB, 19 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze und eine Saison ohne Europacup-Abende zur Ablenkung. So steht es derzeit um den ehemaligen Serienmeister FC Basel. Nun wird es auch der Mannschaft zu viel: Einzelne Spieler sollen sich diese Woche zuerst bei Trainer Koller, dann bei Sportchef Marco Streller und einige sogar bei Präsident Bernhard Burgener beschwert haben. So berichtet es Blick.ch am Donnerstag.

Marcel Koller war erst kurz nach Saisonbeginn als Nachfolger des entlassenen Raphael Wicky zum FCB gekommen. Nach einem guten Start mit sechs Siegen in den ersten sechs Partien wurde der frische Wind des Trainerwechsels schnell zu einem lauen Lüftchen: Aus den letzten 15 Spielen resultieren ebenfalls nur sechs Siege. Das ist zu wenig für den erfolgsverwöhnten Club.

In Basel dürfte es in den nächsten Tagen viel Redebedarf geben – soviel steht fest. Es gilt abzuwarten, wie Präsident Burgener und Sportchef Streller mit der Situation umgehen. Marcel Koller macht derweil gute Mine zum bösen Spiel: Er leitete am Donnerstagvormittag in aller Ruhe das Training, lachte oft und witzelte mit Spielern. Marcel Koller und seine Spieler stehen in den zwei verbleibenden Spielen vor der Winterpause unter Druck. Nur sechs Punkte werden am Rheinknie für Ruhe sorgen. Ansonsten könnte sich bis zum Rückrundenstart einiges ändern beim FCB. (tzi)