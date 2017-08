Aus bekannter Perspektive

Guillaume Hoarau zielt in der 54. Minute ein Stück weiter rechts, die Schlagzeilen erzählen vom Traumtor des Franzosen, der den zuvor dürftigen Spitzenkampf gegen den FCZ entscheidet und die Young Boys wieder dahin zurückhievt, wo vor einem Monat alles seinen Lauf genommen hat in dieser Meisterschaft: an die Spitze der Tabelle. Oder eben: Guillaume Hoarau zielt, wie er eben gezielt hat, er scheitert an Zürichs Keeper Vanins, YB spielt 0:0, nur unentschieden, und steht nach fünf Runden auf Rang 2. Punktgleich mit dem FC Basel, der gegen Lugano nur 1:1 spielt.

Oft fehlt wenig und die ganze Geschichte wird im Fussball anders geschrieben. Beim torlosen Remis in Zürich war das so und trotzdem haben sich bei den Young Boys einige Tendenzen aus den letzten Tagen und Wochen akzentuiert. Zum einen die offensive Baisse mit nunmehr 180 torlosen Minuten – sieht man einmal von den drei Treffern gegen das drittklassige Breitenrain im Cup ab, sind es gar 270 Minuten. Trainer Adi Hütter versuchte seine Mannschaft in Zürich mit einer etwas offensiveren 3-5-2-Formation zu enthemmen. Vornehmlich lange Zuspiele in die Spitze waren das Resultat, keineswegs nur schlechte – Assalé gelang so kurz vor der Pause beinahe das 1:0, aber die Aktionen waren zu durchschaubar. Und auch wenn Hütter im zweiten Durchgang wieder das bewährtere 4-4-2 anordnete, auch wenn das Spiel der Young Boys so etwas variabler wurde, ein Treffer resultierte dennoch nicht. Ohne einen solchen kann YB aber am Mittwoch in Moskau nicht weiterkommen: Nach dem unglücklichen 0:1 von vergangener Woche benötigen die Berner zwingend ein Tor.

Zu einer Reaktion fähig

Zum andern wurde erkennbar, dass dieses Team innerhalb einer Partie durchaus zu einer Reaktion fähig ist, sogar beim 0:4 gegen Thun – der schlechtesten Saisonleistung – war nach den ersten Gegentoren eine Regung erkennbar, auch wenn sie einmal mehr nichts Zählbares einbrachte. Wenn YB in Zürich den einen oder anderen der total sieben Eckbälle etwas gefährlicher getreten hätte, würde man möglicherweise nun vom erwähnten cleveren Auswärtssieg sprechen.

«Das Unentschieden war gerecht, da muss ich ja fast ein wenig zufrieden sein», sagte Hütter am Samstagabend in Zürich. Er weiss, dass es für einen Einzug in die Champions League einer deutlichen Steigerung bedarf. Und wenn Michael Frey in gewohnt kecker Art sagt, dass YB «ein Titelkandidat», sein FCZ aber «noch vor ihnen» klassiert sei, dann zeigt das, wie es um das Ansehen der Young Boys in der Liga momentan bestellt ist.

Hoarau angeschlagen

Sowohl in der Meisterschaft als auch in Moskau im Kampf um die Champions League erlebt YB also derzeit eine bekannte Perspektive: jene des Verfolgers. Fraglich für den Showdown in Russland, der für YB historische Ausmasse annehmen könnte, ist Guillaume Hoarau. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde der Stürmer am Samstag angeschlagen ausgewechselt, es zwickte im Oberschenkel, die Verletzung musste gekühlt werden. Über einen Einsatz am Mittwoch sollen weitere Untersuchungen Anfang Woche entscheiden. (Der Bund)