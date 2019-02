Aus Westen Aufhellungen

Von Ansermet bis Mvogo – wichtige Freiburger bei YB

Félix Ansermet. Als sich Félix Ansermet im Sommer 1959 entscheidet, den Schritt von Freiburg zu YB zu wagen, hat er im Kopf, dass die Gelb-Schwarzen eine Fernostreise planen. Er ist da ein 21-jähriger Volkswirtschaftsstudent, der von der Welt noch kaum etwas gesehen hat. Bei YB soll er dem legendären Goalie Walter Eich nachfolgen, nach dem Meistertitel 1960 steht er immer öfter im Tor. Als die Young Boys 1961 auf der Asienreise in einem Freundschaftsspiel gegen die Bangkok Royal Air Force schwächeln, streicht Trainer Albert Sing den Ausgang, nur einer darf den Coach in die Stadt begleiten: Der junge Goalie, dem der strenge Sing eine gute Leistung attestiert. Nach 149 Partien für YB beendet Ansermet 1969 die Karriere.



Rolf Rotzetter. 22-jährig ist Rolf Rotzetter, als er 1991 vom FC Fribourg zu YB wechselt. Der Deutschfreiburger etabliert sich auf Anhieb, in der ersten Saison bestreitet er 32 Spiele und erarbeitet sich mit seiner kompromisslosen Spielweise den Ruf als Eisenfuss. Als die Young Boys im Herbst 1996 2:6 gegen GC verlieren, zieht Rotzetter einen rabenschwarzen Tag ein. Erst verschuldet er gegen Kubilay Türkyilmaz, der berüchtigt ist für seine Schwalben, einen Elfmeter, kurz darauf wird er nach einer Notbremse gegen den Nationalstürmer des Feldes verwiesen. Rotzetter befindet: «Türkyilmaz hat sich einfach hingelegt.» Es ist einer der letzten Auftritte Rotzetters im YB-Trikot, Ende 1996 verlässt er den Club nach 101 Partien.



Joël Descloux. 2000 zieht der Mittelfeldspieler vom FC Fribourg zu YB, 2001 steigt er mit den Bernern in die Nationalliga A auf. Bereits 26-jährig unterschreibt Descloux, der die Ausbildung zum Primarlehrer abgeschlossen hat, seinen ersten Profivertrag. Im linken Couloir wird er zu einer der prägenden Figuren während der aufstrebenden Zeiten im Neufeld. Doch im November 2003 muss er aufgrund einer Hüftarthrose die Karriere abrupt beenden. Descloux bestreitet 112 Partien für YB.



Marco Schneuwly. Er sei robust, durchschlagskräftig, kampfbetont, taktisch reif. «Und technisch verbesserungsfähig.» Das sagt Markus Frei im Sommer 2002 über Marco Schneuwly. Kurz zuvor wurden sie mit der Schweizer U-17 in Dänemark Europameister, Frei als Trainer an der Seitenlinie, Schneuwly als Prellbock im Sturm. Schneuwly wechselt nach dem Triumph vom Erstligisten FC Fribourg zu YB, drei Jahre später gelingt ihm als 20-jähriger in Yverdon sein erstes Tor für die Berner in der Super League. 33 weitere Treffer folgen, bis der Wünnewiler die Young Boys 2012 verlässt. Mittlerweile 33-jährig steht er beim FC Aarau in der Challenge League unter Vertrag.



Christian Schneuwly. Im Sommer 2007 debütiert der jüngere Bruder von Marco Schneuwly in der ersten Runde der Qualifikation zum Uefa-Cup gegen FC Banants Jerewan aus Armenien. Als er die Young Boys im Sommer 2013 verlässt, hat er 106 Partien für die Berner bestritten. Mittlerweile beim FC Luzern erzielt er am 28. April mit einem Freistoss das 1:0 im Stade de Suisse, dank Marco Wölfli und Jean-Pierre Nsame dreht YB die Partie und wird Meister.



Yvon Mvogo. Der Goalie wechselt 2010 als 16-Jähriger zu YB. Bald einmal erzählt man sich vom grossen Talent, das im Nachwuchs spielt. Nachdem sich Marco Wölfli im Dezember 2013 in Thun schwer an der Achillessehne verletzt hat, wird Mvogo als 19-Jähriger eingewechselt. Es ist seine Premiere, den Platz wird er fortan nicht mehr hergeben – auch nicht, als Wölfli genesen ist. 2017 wechselt Mvogo nach 154 Partien für YB zu Leipzig.