Aus Neu mach Alt

Die Young Boys blicken auf einen enttäuschenden Auftakt in die Saison zurück, die Leistung gegen den kecken, erstaunlich starken Aufsteiger Servette war beim 1:1 am letzten Sonntag mit Ausnahme der ersten Viertelstunde ungenügend. Es harzte in vielen Bereichen, YB liess Spielfreude, Dominanz, Torgefahr vermissen. Erstmals seit Anfang September 2017 stehen die Young Boys damit nicht auf Rang 1. «Wir müssen geduldig sein», sagt Trainer Gerardo Seoane. «Es war ja klar gewesen, dass nach den vielen Veränderungen bei uns im Team nicht sofort alles wieder reibungslos laufen würde.»