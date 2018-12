Arsenal überrollt Tottenham

Arsenal ist wieder die Nummer 1 im Norden von London. Die Mannschaft um den Schweizer Strategen und Captain Granit Xhaka gewann das Derby gegen Tottenham Hotspur zu Hause nach einer tollen Steigerung nach der Pause 4:2. Die drei Tore in der zweiten Halbzeit fielen innerhalb von 21 Minuten. Dabei leistete die Defensive von Tottenham ihren Beitrag: Dem 3:2 durch den Franzosen Alexandre Lacazette ging ein Fehlpass von Verteidiger Juan Foyth voraus, beim 4:2 durch den Uruguayer Lucas Torreira stellte sich Eric Dier ungeschickt an.

Arsenal provozierte diese Fehler mit einem rauschenden Sturmlauf in der zweiten Halbzeit. Zuvor war dem Heimteam innerhalb von knapp vier Minuten ein 1:0-Vorteil entglitten. Nach der Pause jedoch hatte Tottenham dem Erzrivalen nichts mehr entgegenzusetzen und wurde überrollt. Nun wartet Tottenham schon seit acht Jahren auf einen Auswärtssieg gegen Arsenal.

Arsenal hat damit nicht nur die Derby-Bilanz auf 76:57 Siege verbessert, es überholte den Rivalen auch in der Tabellen der Premier League und rückte auf Platz 4 vor. Es scheint, als könnte das Team von Trainer Unai Emery erstmals seit drei Jahren wieder seriös um die Plätze in der Champions League mitspielen. Nachdem Arsenal mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war, kam es nun in zwölf Spielen zu neun Siegen und drei Unentschieden. (sda)