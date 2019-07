Adieu, Komfortzone

Magnin zieht den Vergleich zum Autofahren. «Am Anfang muss jede Handlung gelernt werden. Irgendwann fährt man Auto, ohne zu überlegen – weil man es so oft gemacht hat.» So habe er sich zum Ende hin bei YB gefühlt. Magnin wollte aus der Komfortzone, die einschloss, dass er mit der Familie fünf Minuten vom Stade de Suisse entfernt wohnt, ein stressfreies Leben führte. «Ob wir gewannen oder verloren, war sekundär. Schliesslich stand die Ausbildung der Spieler im Fokus.»

Improvisieren mit Toaster

Dass er sich aus der Komfortzone bewegen würde, merkte er rasch nach seiner Ernennung zum neuen Xamax-Trainer im Frühling. Mit jedem Sieg wuchs in der Öffentlichkeit das Unverständnis über den Entscheid, Henchoz nicht weiterzubeschäftigen. Magnin verfolgte sämtliche Partien seines künftigen Clubs vor dem Fernseher, er wollte mit dem Gang ins Stadion nicht noch mehr Unruhe stiften. Manchmal beschlichen ihn Zweifel, ob die Führung den Plan auch tatsächlich umsetzen würde. «Es war keine einfache Zeit», sagt er.

Nun, findet Magnin, dürfen alle zufrieden sein: Xamax, das den Abstieg in extremis abwendete, Henchoz, der mit Sion einen neuen Club gefunden hat. Und natürlich: er selbst. An seinem ersten Arbeitstag sagte er den Spielern, die in der Barrage gegen Aarau ein 0:4 gedreht hatten: «Ich bin stolz, euer Trainer zu sein.»

Wobei: Die Ligazugehörigkeit erachtete er als sekundär. Womöglich wäre es gar einfacher gewesen, das neue Projekt in der Challenge League zu lancieren, sagt Magnin. In den ersten Wochen trainierte er ein Rumpfteam, erst nach und nach stiessen Neue dazu, vorab junge Leihspieler wie Taulant Seferi und Léo Seydoux von YB. «Mir wurde beim ersten Gespräch erklärt, was mit unserem Budget drinliegt und was nicht. Deshalb beklagte ich mich nicht.» Dass er aber vom Materialwart vor dem Saisonstart in Thun angefragt wurde, den eigenen Toaster für die Verpflegung der Spieler mitzubringen, weil sich im Stadion keiner hatte finden lassen, überraschte Magnin dann schon. Er schmunzelt, als er die Episode erzählt. Ihm gefällt, dass er nun neben dem Platz gefordert ist. Sei es mit Organisatorischem, der Medienarbeit oder dem Zusammenspiel mit Präsident und Sportchef. Es fühlt sich an, als würde er wieder lernen, Auto zu fahren.

Die Frage ist, wohin die Reise führt. Das 2:2 in Thun sei eine Standortbestimmung gewesen, sagt Magnin. Vorher habe er nicht gewusst, ob sein Team überhaupt eine Chance habe, in der Liga zu bestehen. «Nun wissen wir, es gibt eine kleine. Aber nur, wenn alle am selben Strick ziehen.»

Am Sonntag daheim gegen Meister YB hat Xamax immerhin nichts zu verlieren. Wie er auf das Wiedersehen mit dem Club, für den er als Spieler und Trainer 17 Jahre arbeitete, emotional reagieren werde, wisse er nicht, sagt Magnin. «Ich werde versuchen, mich auf meinen Job zu fokussieren.» Sollte Xamax die Überraschung gelingen, dürften ein paar Kinder mehr Jöel Magnin kennen.