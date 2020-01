26 zum Teil vermummte FC Sion Anhänger festgehalten

Im Vorfeld des Fussballspiels wurde gegen 13.45 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung zwischen teilweise vermummten Personen im Bereich der Thuner Innenstadt gemeldet, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend mitteilte. Umgehend rückten mehrere Einsatzkräfte in den Bereich Grabengut/Marktgasse aus. Die Polizei habe festgestellt, dass sich ein Teil der mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligten Personen in ein Pub an der Marktgasse begab. Es habe sich bei den Personen um Fans der Gästemannschaft gehandelt.