YB führt früh und siegt souverän

Nsame verwandelt den Penalty mustergültig zur 2:0-Führung (Quelle: SRF).

Und so konnten die Berner es sich im zweiten Durchgang früh leisten, Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Feyenoord kam auf, wurde aber nie richtig gefährlich. YB-Goalie von Ballmoos pflückte sich die eine oder andere Flanke, ansonsten spielte YB den Sieg souverän nach Hause. Im Parallelspiel der Gruppe G trennten sich die Rangers und Porto 1:1, die Berner sind so vor dem «Rückspiel» in zwei Wochen in Rotterdam Gruppenerster.