Ein Hauch von Monaco in Bern

So haben sie sich das ausgemalt im Gemeinderat von Bern. Zumindest diejenigen der fünf Mitglieder, die sich für das Formel-E-Rennen in ihrer Stadt ausgesprochen haben. Diese Bilder! Malerisch, postkartentauglich. Das Münster, wie es majestätisch aus dem Gewimmel von Dächern hervorlugt, die Aare, wie sie in Südsee-Türkis durch die Stadt mäandert, der ehrwürdige Zytglogge-Turm.