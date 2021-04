Neue Corona-Studie – Sport schützt vor schweren Covid-19 Verläufen Im Vergleich haben inaktive Erkrankte ein deutlich grösseres Risiko, ins Spital oder auf die Intensivstation zu müssen oder nach einer Corona-Infektion zu sterben, als Menschen, die sich viel bewegen. Anke Fossgreen

Regelmässige Bewegung – mindestens 150 Minuten pro Woche – kann gegen schwere Covid-19-Verläufe schützen. Foto: Laurent de Senarclens (LMD)

Bewegungsmuffel haben bei einer Covid-19-Erkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf; sie sterben zudem sehr viel häufiger an den Folgen der Coronavirus-Infektion als Sport Treibende. Zu diesem Schluss kommen Mitarbeiter einer US-Krankenversicherung zusammen mit Forscherinnen. Das Team wertete die Daten von mehr als 48’400 Versicherten aus, die zwischen Januar und Oktober 2020 an Covid-19 erkrankt waren. Die Studie ist im «British Journal of Sports Medicine» erschienen.

Bisher war bekannt, dass Menschen besonders gefährdet für schwere Covid-19-Erkrankungen sind, die ein hohes Alter erreicht haben, übergewichtig sind oder an Vorerkrankungen wie etwa Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Dass offenbar auch Bewegungsmangel ein deutlicher Risikofaktor für einen schweren Krankheitsverlauf sein kann, zeigte sich nun deutlich.