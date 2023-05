Laureus-Auszeichnung: Para-Athletin Debrunner ausgezeichnet

Para-Athletin Catherine Debrunner ist am Montag zu «Sportsperson of the Year with a Disability» von der Laureus World Sports Academy ausgezeichnet worden. Damit ist die 28-jährige Ostschweizerin Para-Sportlerin des Jahres. Die Auszeichnungen wurden im Pavillon Vendôme in Paris vergeben.

Lionel Messi wurde als «Sportsman of the Year» ausgezeichnet und nahm auch den sogenannten Team of the Year Award im Namen der argentinischen Fussball-Nationalmannschaft entgegen. Messi ist der erste Sportler, der im selben Jahr die individuelle und auch die Mannschaftsauszeichnung gewonnen hat, teilte Laureus mit.

Laureus-Preise erhielten neben Debrunner, Messi und Fussball-Weltmeister Argentinien auch Leichtathletik-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika, Tennis-Profi Carlos Alcaraz aus Spanien, der dänische Fussballer Christian Eriksen und Freestyle-Ski-Olympiasiegerin Eileen Gu aus China. (DPA/avo)