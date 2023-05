Schach: Ding Liren ist Weltmeister

Ein grober Fehler von Jan Nepomnjaschtschi in der letzten der vier 25-Minuten-Partien des Tiebreaks am Sonntag nach drei Remis entschied die Schach-WM in Astana zugunsten Ding Lirens. Es war der erste Sieg des Chinesen mit Schwarz in diesem Match und ein sehr glücklicher, denn der 32-jährige Moskauer überzog in einer objektiv völlig ausgeglichenen Stellung. Als Vierjähriger hatte Ding mit Schach begonnen und dann 26 Jahre lang intensiv auf dieses höchste Ziel hingearbeitet. Als er es am Sonntagnachmittag erreichte, übermannten ihn noch am Brett heftig die Tränen.

Für Jan Nepomnjaschtschi ist diese zweite Niederlage in einer WM nach dem Desaster in Dubai gegen Magnus Carlsen besonders schmerzhaft, denn er hatte im klassischen Teil dreimal geführt und in der zwölften und zweitletzten Runde dieser Partien mit langer Bedenkzeit einen weiteren klaren Sieg vergeben, der wohl Matchentscheidend gewesen wäre. Doch der Russe nahm es sportlich. Ihm war über die gesamten drei Wochen WM in Kasachstan anzumerken, dass ihn angesichts des Krieges seines Landes Wichtigeres bedrückt als nur die Probleme auf dem Schachbrett. (be.)

Astana (KAS). WM. GM Nepomnjaschtschi (RUS) u. GM Ding Liren (CHN) 8,5:9,5. Klassische Partien 7:7 (remis/49 Züge, 1:0/29, remis/30, 0:1/47, 1:0/48, 0:1/44, 1:0/37, remis/45, remis/82, remis/45, remis/39, 0:1/38, remis/40, remis/90). Rapid-TB 1,5:2,5 (remis/35, remis/47, remis/33, 0:1/68). (be.)