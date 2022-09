Schach: Carlsens kurioser Kurzauftritt

Die grosse Frage beim Start des Generation Cups am vergangenen Wochenende war, wie Magus Carlsen wohl reagiert, wenn er in der Vorrunde dieser siebten Etappe der von ihm selber lancierten Online-Turnierserie Meltwater Chess Tour auf Hans Niemann trifft. Der Weltmeister hatte den 19-Jährigen nach seiner Niederlage am hochkarätigen klassischen Turnier Sinquefield Cup des Betrugs bezichtigt und war aus den USA abgereist, als die Organisatoren keine Beweise für unlauteres Verhalten gesehen und folglich auch keine Sanktion gegen den US-Amerikaner ausgesprochen hatten.

Nun, in der besagten Runde 5 am Montagabend hatte der Weltmeister Schwarz, gab nach 1. d4 Sf6 2. c4 schlicht auf und klickte sich aus der Übertragung weg. Zum Start der Runde 6 schaltete er sich wieder normal zu und spielte das Turnier weiter, ohne irgendeinen Kommentar abzusetzen. Die Live-Kommentatoren wussten auch nicht viel zu sagen, hatten aber einen Beitrag in petto, den sie später einspielten. Dort erläuterte der IT-Professor Kenneth Regen aus Buffalo sehr ausführlich, dass seine statistischen Untersuchungen der besagten, in St. Louis gespielten Turnierpartie zwischen Carlsen und Niemann, keinen Betrug belegen.

Weltmeister Magnus Carlsen gab die Partie gegen Hans Niemann nach nur zwei Zügen auf. Foto: Keystone

Nach acht der fünfzehn Runden liegen Carlsen und der 17-jährige Inder Praggnanandhaa hinter dessen auch erst 19-jährigen Landsmann Erigaisi Arjun komfortabel auf den Spitzenplätzen. Niemann auf Zwischenrang 5 wäre momentan auch für die Achtelfinals qualifiziert. Theoretisch könnte es im Knock-out also noch immer zur Paarung Carlsen versus Niemann kommen, was sich allerdings keiner wünscht. (be.)