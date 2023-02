Langlauf: Schwedinnen dominieren im WM-Skiathlon

Die Schwedinnen sind an der WM in Planica am Samstag im Skiathlon das Mass aller Dinge. Nicht ganz so dominant wie die Norweger, die am Vortag im Männer-Rennen die ersten vier Plätze belegten, aber doch gehen Gold und Silber nach Schweden. Nach je 7,5 Kilometern in der klassischen und in der freien Technik setzte sich Ebba Anderson 22 Sekunden vor ihrer Landsfrau und Tour-de-Ski-Siegerin Frida Karlsson durch.

Das schwedische Duo hatte die Spitze bei Rennhälfte übernommen und konnte sich in der Folge immer mehr von der Konkurrenz absetzen. Die 25-jährige Andersson vergrösserte dann auf dem anspruchsvollen WM-Kurs in Slowenien die Distanz zur Zweitplatzierten kontinuierlich und gewann so das erste WM-Gold im Einzel in ihrer Karriere. Bronze ging dann aber doch an die Langlauf-Topnation Norwegen: Astrid Oeyre Slind kam mit 48 Sekunden Rückstand als Dritte ins Ziel. Nadja Kälin, die einzige Schweizerin im 54-köpfigen Teilnehmerinnenfeld, verpasste als 32. die Top 30 um 5,5 Sekunden.

Schwedischer WM-Jubel: Siegerin Ebba Andersson und die zweitplatzierte Frida Karlsson (l.) nach dem Skiathlon von Planica. Foto: AFP

Am Sonntag steht für die Langläuferinnen die Entscheidung im Teamsprint im WM-Kalender. Dort läuft Anja Weber für die Schweiz an der Seite von Nadine Fähndrich, der dreifachen Sprintsiegerin im Weltcup. (tzi)