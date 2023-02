Motorrad: Aegerter bei Superbike-Premiere auf Platz 13

In Phillip Island begann für Dominique Aegerter in der Nacht auf Samstag das Abenteuer Superbike-WM so richtig. Der Rookie im italienischen Privatteam GYTR GRT Yamaha zeigte bei trockenen Verhältnissen im Kampf um die besten Startplätze ein starkes Debüt und ging dann vom dritten Platz ins Rennen. Dort konnte der 32-jährige aus Rohrbach BE zu Beginn des Rennens vorne mitfahren, doch bei nun nassen Bedingungen verlor Aegerter in der Folge kontinuierlich Zeit und beendete seine Premiere auf dem 13. Platz. Dies bringt ihm drei WM-Punkte. Der Sieg ging an den ehemaligem MotoGP-Piloten und letztjährigen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (ESP) auf Ducati.

Dominique Aegerter zeigt sich nach Platz 13 bei seinem Superbike-Debüt enttäuscht. Foto: Keystone

Nach dem Rennen zeigte Aegerter sich gegenüber Speedweek.com enttäuscht: «Das Ergebnis ist schon etwas enttäuschend, ich wollte in den Top 10 sein.» In den nächsten beiden Nächten hat der Oberaargauer zwei weitere Chancen in Australien für einen Resultat in den Top 10, dann finden auf Phillip Island die Saisonrennen 2 und 3 des 33 Rennen umfassenden WM-Kalenders statt. (tzi)

