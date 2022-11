Eishockey: Fribourg und Langnau mit Heimsiegen

Die SCL Tigers holten sich zuhause drei Punkte. Gegen Kloten resultierte ein 2:1-Sieg. Nachdem die Zürcher in der 2. Minute durch einen Treffer in Unterzahl in Führung gingen, drehte das Heimteam die Partie im letzten Drittel. Innert zwei Minuten sorgten Lepistö und Erni für den Langnauer Sieg.

Ajoie verlor die 6. Partie in Serie. Zuhause gegen Lausanne verlor der Tabellenletzte 5:6 nach Verlängerung. Nach einem torreichen ersten Drittel (3:2) ging das Heimteam zur ersten Pause noch in Führung. Zwei Lausanner Tore innert zwei Minuten glichen die Partie aber aus. Die Gäste sicherten sich den Sieg in der 4. Minute der Verlängerung und somit den zweiten Punkt.

Für Fribourg-Gottéron gab es einen Sieg. Gottéron gewann zuhause 2:1 gegen den HC Lugano. Nathan Marchon brachte das Heimteam in der 27. Minute in Führung. Im letzten Drittel fielen zwei Tore innert fünf Minuten. Die Tessiner konnten nach dem Anschlusstreffer in der 52. aber nicht mehr ausgleichen. (avo)